Ces baskets custom inspirées des différents personnages d'Apex Legends ont reçu beaucoup de commentaires positifs de la communauté de joueurs et joueuses. Mais ce ne sont que des prototypes. À quand la commercialisation ?

Il ne s’agit que de prototypes, mais ils ont été reçus avec grand enthousiasme au sein de la communauté Apex Legends, le nouveau jeu de Respawn Entertainment édité par Electronic Arts.

Une semaine après sa sortie, le jeu en mode Battle Royale (où 20 équipes de 3 joueurs s’affrontent sur une île) avait déjà 25 millions de joueurs inscrits. L’une des particularité de ce type de jeu vidéo repose sur le choix des personnages, qui ont tous leurs caractéristiques spécifiques.

C’est sur ces atouts que le designer Chris Le a misé pour présenter sa collection de prototypes de sneakers inspirées des habits des héros et héroïnes.

Wdup homies ! I’m back with another design. This time AJ1s inspired by Gibraltar. Yes or No ? @PlayApex #apexlegends #AirJordan1 pic.twitter.com/hVbIflMlBk

Dans une série de tweets depuis la fin de ce mois de février 2019, Chris Le a déjà partagé une demi-douzaine de design de baskets, dont plusieurs Nike Air Jordan customisées pour se parer des couleurs des personnages légendaires.

On retrouve par exemple Gibraltar en chaussure montante (à l’image de sa carrure imposantes), Wraith avec le logo Nike électrifié, ou encore Lifeline avec des Vans japonisantes.

Chris Le, qui a l’habitude de designer des chaussures, a montré les coulisses de cette transformation dans quelques vidéos.

Speed art for my Air Jordan 4 Bloodhounds. Enjoy ! And let me know if you wanna see Wraith ! 👌 @PlayApex #apexlegends #nike #airjordan pic.twitter.com/jRKD9imD7C

— Chris Le (@clegfx) February 24, 2019