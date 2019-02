Epic Games a livré les premiers détails sur la Coupe du monde de Fortnite, tournoi avec un cash prize total de 100 millions dollars.

En juin dernier, Epic Games avait officialisé la Coupe du monde de Fortnite, un tournoi organisé cette année articulé autour d’un cash prize à 100 millions de dollars. Dans un communiqué de presse envoyé le 22 février 2019, le studio a donné plus de précisions sur l’événement sobrement baptisé la Fortnite World Cup.

Où l’on apprend que le champion du monde — en solo — remportera la coquette somme de 3 millions de dollars, à l’issue d’une finale qui se déroulera du 26 au 28 juillet prochains à New York. Les 100 finalistes repartiront avec 50 000 dollars au minimum, tandis qu’il y aura également une compétition en équipe (en duo).

Téofore, 13 ans, millionnaire grâce à Fortnite

« Pour pouvoir participer à n’importe quelle compétition de Fortnite, un joueur doit avoir au moins 13 ans », peut-on lire. Ce qui veut dire qu’un adolescent sera peut-être le premier champion du monde de Fortnite cet été. Pour se qualifier, Epic Games organisera des sessions hebdomadaires ouvertes à tout le monde entre le 8 avril et 16 juin (avec un million de dollars en jeu à chaque fois).

« Nous allons continuer à proposer des tournois dotés d’un million de dollars de cashprize toutes les semaines jusqu’à la fin de l’année. Ces tournois proposeront une grande variété de modes et de formats, afin d’élargir le champ compétitif. Nous allons aussi proposer des prix et des outils de tournoi à des partenaires triés sur le volet afin d’accompagner l’organisation d’événements compétitifs de Fortnite dans d’autres pays et régions du monde », précise par ailleurs Epic Games, plus que jamais investi dans l’eSport avec son jeu phénomène.

Le cash prize de 100 millions de dollars est du jamais vu dans le monde du jeu vidéo compétitif. Le précédent record en la matière est attribué à l’International de Dota 2, qui a franchi la barre des 25 millions de dollars en 2018.

