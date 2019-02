Un nouvel objet virtuel permet de se déplacer d'une toute nouvelle manière sur la carte de l'île de Fortnite. Au vu des pouvoirs qu'il confère, le driftboard ne sera qu'un objet limité.

Ce n’est pas un snowboard, ce n’est pas un hoverboard, mais un mélange entre les deux. Avec le nouveau driftboard, Fortnite change encore une fois la manière dont les joueurs et joueuses peuvent se déplacer sur l’île où se déroulent toutes les parties.

Cet objet limité (il n’a pas vocation à rester pour toujours dans le jeu) vient d’être ajouté, ce 19 février 2019, soit trois mois après avoir été annoncé pour la première fois. Sa mise en place avait été retardée, le studio Epic Games expliquant qu’il fallait encore que des « changements pour améliorer la qualité de vie » soient faits ainsi que d’autres « améliorations cosmétiques » .

Les driftboards ont été ajoutés dans les parties classiques mais aussi dans un mode spécial intitulé driftin, où deux équipes de 32 joueurs s’affrontent sur ces engins volants.

Où trouver les driftboards ?

Ce n’est pas la première fois que Fortnite ajoute des objets virtuels très importants qui modifient en profondeur le concept du jeu. Après le quad et les avions, c’est en ce moment sur ces driftboards que peuvent se déplacer les joueurs qui auraient la chance de les trouver. Ils confèrent des avantages très importants : ces sortes de skateboard volants permettent à n’importe qui de se déplacer très rapidement sur la carte (et donc d’échapper facilement à la tempête qui rétrécit sur l’île), de surfer sur l’eau, mais aussi de faire des bonds ou gagner en rapidité lors des combats en un contre un.

Autre avantage non négligeable : les driftboards amortissent les chutes. Or dans les modes classiques de Fortnite : Battle Royale (où 100 joueurs doivent s’éliminer), tomber de haut peut être mortel, et savoir éviter les chutes fait partie de la panoplie du joueur expérimenté. Être complètement immunisé aux chutes (ce que permet aussi un autre objet virtuel, le ballon de baudruche) permet donc d’avoir un gros ascendant sur les adversaires.

THE DRIFT BOARDS ARE SO AMAZING ! pic.twitter.com/CU99GxsaQx — Ninja (@Ninja) February 19, 2019

Les joueurs et joueuses peuvent utiliser toutes leurs armes pendant qu’ils sont sur le véhicule, ainsi que « piocher » pour récolter des matériaux de construction.

Les driftboards ont été intégrés au cours de la saison 7 de Fortnite dédiée à l’hiver, il est donc normal d’en retrouver dans la zone enneigée de la carte, notamment dans le quartier appelé Happy Hamlet (il y en a quatre qui vous attendent, alignés dans un bâtiment). Il y en a également près de Tilted Towers ainsi qu’aux alentours de Loot Lake, comme on peut le voir dans cette vidéo.