Le succès d'Apex Legends a eu pour effet de multiplier les ventes de Apex Construct, un jeu en VR qui n'a aucun lien avec le battle royale.

Le succès de Apex Legends a fait un heureux inattendu : le studio Fast Travel Games a vu la page Steam de son jeu en VR, Apex Construct, « enregistrer une augmentation de 4 000 % de ses visites ». C’est ce qu’explique le directeur marketing, Andreas Juliusson, dans une publication Reddit du 15 février. Il ne s’agit pas là d’une habile manœuvre utilisant le nom du battle royale, mais bien d’une heureuse coïncidence puisque Apex Construct est sorti le 20 mars 2018. Ce dernier n’a d’ailleurs rien à voir avec la production de Respawn Entertainement : il met en scène une aventure en solo où le joueur doit affronter des robots avec un arc et résoudre des énigmes.

For some reason, we have seen an increase in people visiting the Apex Construct store page on Steam with 4000 % over the last week. Any thoughts as to why this might be ? #NotThatApex pic.twitter.com/Cx8ezAadwf

— Fast Travel Games (@fasttravelgames) February 14, 2019