Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de mars 2019.

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Ce mois-ci, on vous conseille de profiter des films Disney/Marvel, car ils risquent de ne jamais revenir…

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février.

Chaque mois, nous dressons également la liste des nouveautés qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Films Films

I, Robot — 1er mars

Plus flippant que wall-E, plus rythmé que Black Mirror, I, Robot est une référence dans l’univers des films d’anticipation.

Hercule — 1er mars

Alice au Pays des Merveilles — 1er mars

Minority Report — 1er mars

Reconnaissance faciale ? Algorithmes surpuissants ? Minority Report a beau avoir été tourné en 2002, il était très en avance sur son temps. Un classique.

The Avengers — 1er mars

Il vous reste encore quelques semaines pour profiter des films Marvel/Disney… avant de les revoir sur Disney+ l’an prochain ?

Iron Man 3 — 1er mars

Code Mercury — 8 mars

Insidious — 15 mars

Séries Séries

The Americans, saisons 4 et 5 — 17 mars

À ce jour, les saisons 1, 2, 4 et 5 sont disponibles sur Netflix : si vous arrivez à mettre la main sur la troisième, il vous reste un mois pour tout binge-watcher avant que les deux derniers volets de cette super série soient retirés.

The Client List, saisons 1 et 2 — 31 mars

Misfits, saisons 1 à 5 — 31 mars

Des ados anglais losers, frappés par la foudre, se retrouvent dotés de super pouvoirs, et rien ne va.

Doctor Who, saisons 5 à 10 — 31 mars

Qui ça ?

Docus Documentaires

Avicii : True Stories — 31 mars

Un excellent documentaire pour comprendre les débuts et la chute d’Avicii, devenu une star mondiale, forcé de tourner à travers le monde tous les soirs, jusqu’à son décès tragique.

Auschwitz : les nazis et la solution finale — 31 mars

Hiroshima — 31 mars