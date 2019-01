Le nom du jeu d'Epic Games est bien mystérieux. Il faut retourner à ses origines, en 2011, pour trouver des indices sur l'origine du mot Fortnite.

Il y a sept ans, Fortnite n’était pas le jeu incontournable qu’il est aujourd’hui. Avant d’être adopté par plus de 78 millions de joueuses et joueurs mensuels, le jeu développé par Epic Games mettait l’accent sur la coopération dans un mode intitulé Save The World. C’est de lui que Fortnite semble avoir tiré son nom.

Lorsque le studio Epic Games a sorti la première bande-annonce de Fortnite en 2011, il n’y avait pas le fameux mode Battle Royale qui a fait son succès planétaire en 2018. L’unique aventure proposée fonctionnait sur un mode coopératif dans « un monde qu’il faut explorer, fouiller, où il faut construire et survivre ». On retrouvait déjà, à l’époque, ce gameplay très spécifique à la frontière entre la construction et la survie.

Des forts, la nuit ?

L’objectif d’une partie reposait sur un jeu en deux temps. Pendant la journée, les joueurs devaient multiplier les constructions pour obtenir un fort, dans lequel ils pouvaient ensuite se réfugier la nuit lorsque les monstres sortaient de leur tanière. Il semblerait que ce soient ces deux étapes (fort + night) qui aient forgé le nom de Fortnite, soulignent plusieurs joueurs sur Quora.

Mais d’autres internautes proposent une autre réponse. Le mode Save the World — qui n’existe pas sur Nintendo Switch — se déroule en 14 jours virtuels. Or il existe un terme en anglais pour dire « 2 semaines » : fortnight. Ce qui aurait pu également être à l’origine du fameux nom.

Sept années après son lancement, Fortnite est devenu un phénomène planétaire. Le mode Battle Royale a tout écrasé sur son passage, et plus personne ne s’interroge sur l’origine de son nom. Pour un petit saut dans le temps, voici, ci-dessous, la toute première bande-annonce de Fortnite de 2011.