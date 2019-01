Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de février 2019.

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Spoiler : si vous aimez les tornades et les requins, vous risquez d’être déçus à la fin de ce mois de janvier 2019…

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier.

Chaque mois, nous dressons également la liste des nouveautés qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

L’étrange histoire de Benjamin Button — 1er février

Brad Pitt devient de plus en plus jeune, Cate Blanchett de plus en plus vieille… C’est beau comme une métaphore du monde du cinéma dans une société patriarcale.

L’interprète (2005) — 1er février

On regrette que Tutotal n’existait pas en 2005 car on aurait vraiment beaucoup aimé qu’ils refassent la bande-annonce de ce film.

The Originals, saisons 1 à 3 — 2 février

Des vampires comme dans The Vampire Diaries (c’est son spin-off) mais pas tout à fait car ce sont les vampires originaux.

Pixels — 2 février

« Voici 23 critiques du film Pixels qui font tellement mal qu’Adam Sandler aura besoin d’après-soleil pour le restant de sa vie », titrait E ! Online. Que dire de plus ?

The Darjeeling Unlimited — 5 février

Un shot à chaque fois qu’il y a un plan symétrique.

Sharknado — 6 février

Ce ne sont pas simplement des requins et des tornades. Non. Ce sont des requins et des tornades déclinés sur CINQ FILMS. Réservez votre week-end pour tout voir avant qu’il ne soit trop tard.

Les beaux gosses — 15 février

On ne peut pas dire que les films et séries fait par des hommes qui se souviennent combien la puberté était un moment difficile (parce que quand même, ils ont des boutons, et les filles ont des seins, alors, hein, voilà, les pauvres) sont rares. Celui-ci est : ok.

Pas très normales activités — 15 février

Si vous aviez envie de voir une bande-annonce avec des scènes à la fois racistes, sexistes et scato, voilà tout est là.

Buried — 15 février

Plutôt Ryan Reynolds dans une boîte ou Chandler dans une boîte ?

Kingsman : Services Secrets — 18 février

À un moment, on a cru voir une femme, mais peut-être était-ce une hallucination.