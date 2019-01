Bethesda et Warner Bros. ont décidé de mettre fin au conflit qui les opposait sur le jeu Westworld, accusé de plagier Fallout Shelter.

En juin dernier, Bethesda avait lancé une action en justice à l’encontre de Warner Bros. et de Behaviour, alors accusés d’avoir plagié Fallout Shelter pour sortir rapidement une adaptation mobile de la série Westworld. Les différentes parties ont finalement décidé de ne pas aller plus loin, a rapporté GamesIndustry le 4 janvier 2019.

« Bethesda Softworks et Behaviour Interactive annoncent avoir trouvé un accord à l’amiable pour résoudre le litige intenté par Bethesda à l’encontre de Behaviour et des autres parties prenantes liées aux jeux mobiles Fallout Shelter et Westworld », indique notre confrère, citant un communiqué.

Warner Bros. et Behaviour s’en sortent bien

On rappelle que Bethesda estimait que Westworld avait « le même game design, la même direction artistique, les mêmes animations, les mêmes fonctionnalités et les mêmes éléments de gameplay » que Fallout Shelter. Le tout en sachant que les deux titres ont été développés par Behaviour, ce qui renforçait d’autant plus les similitudes relevées.

Bethesda ne dit rien de plus sur l’issue de ce litige, très favorable à Warner Bros. et Behaviour. La firme américaine, actuellement pointée du doigt à cause de l’échec Fallout 76, avait pourtant rassemblé des preuves tangibles au moment de prouver que Westworld s’inspirait un peu trop de Fallout Shelter. Bethesda avait même mis le doigt sur un bug de la première version de Fallout Shelter réapparu comme par magie dans Westworld. De son côté, Warner Bros. s’était empressé de démentir les accusations.

Crédit photo de la une : Warner Bros. Signaler une erreur dans le texte