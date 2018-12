À l'occasion de la sortie en salle de Bumblebee, on a souhaité revenir sur le Blu-ray UHD de Transformers. Le tout premier, bien sûr.

Sorti en 2007, Transformers a donné naissance à une saga qui existe encore aujourd’hui, alimentée par Paramount parce qu’elle rime avec gros score au box office. Pour preuve, l’année 2018 se conclut par la sortie d’un spin-off intitulé Bumblebee.

Mais c’est le premier blockbuster qui nous intéresse, au travers de son pressage en Blu-ray UHD, le meilleur format du moment pour apprécier toutes les qualités visuelles et sonores d’un film. D’autant plus quand il s’agit d’un film d’action qui en met plein la vue, et les oreilles.

Film LE FILM

Si la franchise Transformers est parfois décriée, à raison, on n’en oublierait presque que le premier opus mérite bien plus d’attention que les autres. Ne serait-ce que pour l’originalité un peu naïve avec laquelle Michael Bay filme des gros robots qui viennent se battre sur la planète terre. Depuis, Guillermo Del Toro a montré comment faire avec Pacific Rim mais, à l’époque de sa sortie, Transformers en mettait plein la vue.

Malgré les défauts portés par son réalisateur (auto-citations, manichéisme, faiblesse scénaristique), Transformers a donné naissance à une série de films qui ont rassemblé des millions de téléspectateurs à chaque nouveau film. On aura du mal à dire la même chose au niveau des acteurs : à ce jour, ni Shia LaBeouf ni Megan Fox n’ont brillé par leurs choix de carrière.

Image L’IMAGE : 4/5

Film à grand spectacle oblige, Transformers méritait un écrin de premier choix pour renforcer l’immersion. Si, bien évidemment, le Blu-ray UHD se montre supérieur au simple Blu-ray, force est de reconnaître que nous sommes très loin du top démo (contrairement à Pacific Rim, par exemple). On commencera par évoquer la définition, à peine supérieure malgré quelques détails supplémentaires sur les visages et les carcasses des robots, laissant davantage s’exprimer les défauts du métal (les griffures, notamment).

Le fait est que Transformers baigne dans un grain cinéma un peu trop omniprésent pour convaincre totalement le public, surtout s’il est particulièrement friand d’images lisses. Une fois cet élément accepté, on profite d’une palette colorimétrique plus riche et nuancée, avec des tons très chauds, qui plus est renforcée par des noirs d’encre. Le HDR, encodage Dolby Vision, vient faire briller les yeux des robots, appuyer les reflets et insuffler de l’éclat à la moindre source lumineuse.

Son LE SON : 5/5

Si le Blu-ray UHD de Transformers n’est pas toujours très convaincant sur sa partie visuelle, il rectifie grandement le tir avec sa bande son, ici en Dolby Atmos pour la version originale. En plus d’être d’une précision chirurgicale quand les protagonistes mécaniques s’affrontent, faisant passer les bruitages d’une enceinte à l’autre, la piste appuie sur l’immersion grâce aux effets 3D.

On peut aisément louer la générosité des partitions et la manière avec laquelle elles sont distribuées. Quand les Transformers changent de forme, on a vraiment l’impression que la transformation a lieu à côté de nous. C’est ébouriffant.

