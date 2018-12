L'année 2018 se termine et il est maintenant temps de se projeter sur 2019 avec une liste de films à surveiller.

Les derniers films de l’année 2018 sont sortis mercredi 26 décembre au cinéma, ce qui signifie que toutes les prochaines nouveautés appartiendront à la cuvée 2019. Il est donc plus que temps de se pencher sur quelques longs métrages qui méritent d’être surveillés de près dans les mois à venir.

Une fois n’est pas coutume, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et, au-delà des dix films que nous avons sélectionnés, d’autres productions non mentionnées ici mériteront le détour et/ou créeront la surprise tout au long de l’année. Voici les futurs blockbusters qui nous pousseront à aller dans une salle sombre ces prochaines semaines.

Premier trimestre 2019 Creed II — 9 janvier

Pourquoi a-t-on envie de le voir ? Sorti en 2016, Creed : L’Héritage de Rocky Balboa avait ressuscité le personnage de Rocky au travers d’Adonis Creed, campé par un Michael B. Jordan ô combien touchant et juste. La suite continuera de raconter l’histoire du fils d’Apollo, cette fois confronté à Viktor Drago, dont le père a assassiné le sien sur le ring. L’année 2019 devrait commencer par un uppercut.

Dragon 3 : Le monde caché — 6 février

Pourquoi a-t-on envie de le voir ? Si le marché des films d’animation est porté par les nombreux succès de Pixar, il ne faudrait pas oublier les quelques outsiders qui sont tout autant capables de réunir petits et grands au cinéma. La franchise Dragon, qui mêle habilement humour et aventure, fera perdurer la tradition avec un troisième épisode où le mignon Krokmou va visiblement rencontrer son amoureuse. On a hâte.

Alita : Battle Angel —13 février

Pourquoi a-t-on envie de le voir ? Derrière Alita : Battle Angel, il n’y a que du beau monde. Produite par James Cameron (Terminator 2, Titanic, Avatar) et réalisée par Robert Rodriguez (Une nuit en enfer), l’adaptation du manga Gunnm mélangera prises de vue réelle et animations 3D pour ce qui pourrait constituer une nouvelle claque technique.

Captain Marvel — 6 mars

Pourquoi a-t-on envie de le voir ? Captain Marvel sera le dernier film avant l’ultime grande messe du Marvel Cinematic Universe, en plus d’être le premier long métrage de la décennie signée Marvel et Disney à mettre en scène une héroïne. On a également hâte de voir comment ce personnage très puissant et important sera intégré à la fête.

Dumbo — 27 mars

Pourquoi a-t-on envie de le voir ? Difficile de ne pas tomber amoureux de Dumbo en voyant les premières images du film réalisé par Tim Burton, rarement habitué aux choses aussi mignonnes. En prime, le casting est dantesque : Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green et Michael Keaton, pour ne citer qu’eux.

Deuxième trimestre 2019 Avengers : Endgame — 24 avril

Pourquoi a-t-on envie de le voir ? Avengers : Endgame signera la fin d’un cycle entamé en 2008 avec le tout premier Iron Man. Il y aura un avant et un après cet affrontement entre Thanos et les rares survivants de son génocide galactique. On se doute déjà de qui va gagner… Reste maintenant à définir comment.

Détective Pikachu — 8 mai

Pourquoi a-t-on envie de le voir ? Qui n’a jamais rêvé d’avoir un Pikachu bavard, poilu et interprété par Ryan Reynolds ? Ce cocktail détonnant sera l’essence de Détective Pikachu, dans lequel le Pokémon le plus célèbre du monde fera parler ses talents d’enquêteur. Si l’autodérision se confirme, on tiendra peut-être la comédie de l’année.

Troisième trimestre 2019 Le Roi Lion — 17 juillet

Pourquoi a-t-on envie de le voir ? Le Roi Lion, version animation, sera-t-il à la hauteur de nos souvenirs remplis d’émotions du classique de Disney ? On demande à voir. Toujours est-il que la frimousse-trop-mignonne de Simba a mis tout le monde d’accord après la diffusion de la première bande-annonce.

Ça 2 — 18 septembre

Pourquoi a-t-on envie de le voir ? Le grand retour de Ça n’avait pas été à la hauteur du téléfilm d’antan qui a traumatisé toute une génération de très jeunes. Après un premier opus plus inoffensif que laissait penser la bande-annonce, on espère que la suite, plus adulte, fera perler des gouttes de sueur froide dans notre dos. Sans quoi, plus personne n’aura peur des clowns.

Quatrième trimestre 2019 Star Wars 9 — 18 décembre

Pourquoi a-t-on envie de le voir ? La troisième — et non pas dernière — trilogie de Star Wars s’achèvera en décembre 2019 avec un neuvième épisode canonique repris par J.J. Abrams, réalisateur du septième. On se demande déjà comment il compte conclure le chapitre au regard de certains choix osés pris par Rian Johnson dans Star Wars : Les Derniers Jedi. Wait&See.