L'année se termine, une autre commence. Et avec elle, son lot de jeux vidéo. En voici cinq qui devraient marquer les esprits ces prochains mois.

L’année 2018 se termine et nous avons déjà publié nos tops et nos flops. Il est désormais temps de se projeter sur 2019, qui démarrera tambour battant avec un premier trimestre bien chargé en termes de nouveautés.

Comme toujours, il ne s’agit pas d’un classement mais d’une sélection de cinq productions qui sont susceptibles de marquer les esprits et de lorgner, pourquoi pas, sur le titre de GOTY (jeu de l’année). Nous avons volontairement arrêté la liste à des jeux qui ont déjà une date de sortie bien arrêtée, l’idée étant de s’assurer qu’ils ne seront pas retardés jusqu’en 2020.

Kingdom Hearts III – PS4 & Xbox One

Disney et Final Fantasy : depuis plusieurs années, cette association improbable baptisée Kingdom Hearts fait battre le cœur de milliers de fans à la chamade. Le troisième opus canonique de la franchise, presque inespéré tant il a été annoncé il y a longtemps, sera disponible le 29 janvier 2019 sur PlayStation et Xbox One.

À en juger par notre prise en mains en mai dernier, Kingdom Hearts III devrait être l’aboutissement d’une formule pleine de magie. Toujours plus de mondes à visiter, toujours plus de pouvoirs, toujours plus d’émerveillement : voilà les arguments que devrait empiler le RPG pour convaincre.

Metro Exodus – PS4, Xbox One et PC

Si notre première entrevue avec Metro Exodus lors de la gamescom 2018 nous a déçus, on reste confiants quant aux qualités du FPS basé sur des romans russes. Après tout, ses prédécesseurs étaient de belles réussites dans le genre expérience post-apocalyptique nichée dans des environnements très fermés.

Attendu sur PlayStation 4, Xbox One et PC, Metro Exodus sera disponible le 15 février 2019. Pour patienter, on vous recommande les deux premiers opus si vous ne les avez pas (encore) faits.

Sekiro : Shadows Die Twice – PS4, Xbox One & PC

Il paraît que From Software ne développera plus de Dark Souls — après une trilogie maîtrisée. On applaudit des deux mains cette volonté de ne pas tirer sur la corde et on l’accepte un peu mieux grâce à Sekiro : Shadows Die Twice. Inspiré des Tenchu, le titre édité par Activision s’apparente à une vraie relève. Et les amateurs de défis en auront pour leur argent.

Sekiro : Shadows Die Twice a pris rendez-vous pour le 22 mars 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Ce qui laisse largement de temps pour peaufiner sa technique sur les Dark Souls, Sekiro : Shadows Die Twice partageant cette idée d’un gameplay exigeant et méritoire.

Devil May Cry 5 – PS4, Xbox One & PC

Quelques années après un reboot co-développé avec Ninja Theory, Capcom a décidé de reprendre le fil de sa saga Devil May Cry avec un cinquième chapitre très, très prometteur. Comme dans le précédent, Dante ne sera pas seul et on pourra jouer trois personnages différents (Dante, Nero et V).

On retrouvera autrement les forces de la licence : un gameplay nerveux, une ambiance rock’n’roll et un bestiaire bien fourni. On pourra valider tout cela dès le 8 mars 2019 sur PlayStation 4, Xbox One ou PC. Si vous avez quelques doutes, il existe une démo sur Xbox One.

Crash Team Racing Nitro-Fueled – PS4, Xbox One & Switch

Annoncé durant la cérémonie des The Game Awards 2018, Crash Team Racing Nitro-Fueled viendra combler un trou dans les catalogues de la PS4 et de la Xbox One. Contrairement à la Switch, les deux consoles n’ont pas leur Mario Kart et ce remaster d’un jeu PlayStation permettra de (re)vivre des courses endiablées et conviviales.

Crash Team Racing Nitro-Fueled est prévu pour le 21 juin 2019, à prix cadeau.

