Elle n'aura pas fait long feu.

Le dernier objet mythique à voir le jour dans Fortnite n’aura pas fait long feu. Dans un hommage à son titre mobile Infinity Blade, Epic Games avait choisi d’intégrer l’arme surpuissante dans son jeu de survie et de construction. Le 15 décembre, le développeur a annoncé que l’arme avait été retirée par un tweet laconique.

La raison évoquée est simple : l’arme était trop puissante et n’avait aucun contre dans la fin de partie qui aurait permis aux joueurs d’avoir une chance contre elle. Ce faisant, Epic estime qu’il va réévaluer sa manière d’intégrer des objets mythiques dans Fortnite — probablement pour ne pas déclencher l’ire des joueuses et des joueurs de nouveau.

Heya folks,

We messed up and rolled out the Infinity Blade overpowered / without good counters, especially in the end game.

The Infinity Blade has been Vaulted and we are re-evaluating our approach to Mythic items.

Thanks for calling us out on this !

— Fortnite (@FortniteGame) December 14, 2018