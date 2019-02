Depuis quelques mois, une chaîne indienne talonnait PewDiePie, le youtubeur le plus suivi au monde. Elle a fini par le dépasser, pendant quelques minutes. Tic, tac...

La bataille est acharnée entre T-Series et PewDiePie. Depuis quelques mois, les deux chaînes YouTube se disputent le statut de chaîne la plus suivie au monde. T-Series a finalement réussi à détrôner le youtubeur suédois pendant un peu plus de 8 minutes vendredi 22 février.

T-Series, 1ère chaîne YouTube pendant 8 minutes

La chaîne T-Series, dont on vous parlait au mois d’octobre, est une chaîne indienne, sur laquelle sont diffusés des clips et des making-of de films bollywoodiens. PewDiePie, lui, est un youtubeur gaming le plus suivi de la plateforme depuis des années, malgré ses dérapages racistes et antisémites qui lui ont valu de perdre de gros contrats, avec Disney par exemple.

Le 22 février, Mashable a remarqué que pendant environ 8 minutes, T-Series avait dépassé PewDiePie. Cette information a été confirmée par le site d’analyse Socialblade, ainsi que par des captures d’écran des compteurs d’abonnés en direct. On le voit ici à environ 1 min 30 :

Une bataille qui leur a fait gagner beaucoup d’abonnés

Depuis 6 mois environ, les deux chaînes sont au coude à coude en termes de nombre d’abonnés. Leur croissance a été remarquable. Comme on peut le voir sur ces graphiques produits par le site Socialblade, celle de T-Series a été relativement linéaire depuis 2016.

On remarque en revanche que PewDiePie, qui compte actuellement 87 millions d’abonnés, a été boostée par la bataille contre T-Series.

Certains affirment que le succès de T-Series se base sur l’achat de faux abonnés. Cette hypothèse n’est pas vérifiable et semble par ailleurs assez peu probable. YouTube possède des algorithmes de détection assez efficaces. Si la chaîne achetait des abonnés par millions, YouTube aurait dû, normalement, s’en apercevoir.

La mobilisation des fans de PewDiePie

PewDiePie s’est toujours dit amusé de la concurrence avec T-Series. Il avait même dédié une chanson humoristique au sujet, baptisée Bitch Lasagna.

Les fans du vidéaste, dont d’autres youtubeurs, s’étaient largement mobilisés pour soutenir PewDiePie. L’un d’entre eux a même été jusqu’à hacker 50 000 imprimantes à travers les États-Unis et le Canada pour qu’il gagne des abonnés.

Ces derniers jours, l’écart entre les deux chaînes était passé sous les 10 000 abonnés à plusieurs reprises. Grâce à une nouvelle mobilisation des fans (et peut-être aussi à l’une de ses dernières vidéos dans laquelle apparaît Elon Musk), il s’est de nouveau creusé, pour atteindre plus de 130 000 d’écart.

Lorsqu’on regarde le nombre de vues sur les deux chaînes, T-Series semble déjà avoir gagné. La chaîne indienne comptabilise 62,9 milliards de vues, contre 20,5 milliards pour PewDiePie.

Dans sa dernière vidéo, PewDiePie a brièvement réagi à la nouvelle de son dépassement par « T-Gay » (ce surnom à connotation homophobe est utilisé par une partie des soutiens du youtubeur). Il explique en plaisantant que « cela ne veut rien dire » car grâce à Elon Musk qui est « tombé du ciel », il est rapidement redevenu 1er.