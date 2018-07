Le photographe américain Jeff Mermelstein s'amuse à zoomer en gros plan pour immortaliser les SMS que les gens envoient dans la rue. Une initiative qui fait rire... jusqu'à ce qu'on imagine que nos propres conversations peuvent aussi être capturées.

C’est un mème populaire qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux. Une jeune femme est photographiée de dos en train de composer un (très) long message sur son téléphone. Au-dessus de l’image, quelqu’un a rajouté une légende : « Je ne sais pas à qui elle est en train d’écrire mais… ce mec est probablement dans la mouise. »

Il vous est probablement déjà arrivé de composer un message sur votre smartphone dans les transports en commun, dans la rue ou dans un espace public à la vue de tous. Le projet du photographe new-yorkais Jeff Mermelstein risque de vous pousser à faire plus attention à ce que vous écrivez, et où.

Il zoome sur les écrans de smartphones

Sur son compte Instagram, repéré notamment par le site Business Insider début juillet, Mermelstein poste régulièrement des photos de gros plans d’écrans de téléphones portables, sur lesquels s’affichent des messages que leur propriétaire est en train de composer. Cela peut être mignon (« tu me manques »), enjoué (« on devrait écrire un essai ! »), énervé (« on n’est plus ensemble ») ou à caractère érotique (« elle aime les relations sexuelles mouvementées »).

#nyc Une publication partagée par Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) le 13 Juin 2018 à 7 :34 PDT

Sur son compte Instagram, on trouve des centaines de téléphones portables, immortalisés principalement à New York. D’après l’historique de ses photos, il a commencé à zoomer sur les écrans de ses compatriotes américains au mois d’octobre 2017.

Voici quelques exemples.

And I also say a prayer #nyc Une publication partagée par Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) le 1 Févr. 2018 à 2 :51 PST

#nyc Une publication partagée par Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) le 19 Janv. 2018 à 6 :31 PST

#nyc Une publication partagée par Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) le 9 Oct. 2017 à 9 :52 PDT

#nyc Une publication partagée par Jeff Mermelstein (@jeffmermelstein) le 24 Oct. 2017 à 7 :14 PDT