La plus célèbre des sagas de jeux de combat se décline en série. La fiction, qui se veut fidèle au matériau d'origine, suivra les tribulations de Ken, Ryu ou encore Chun-Li face au terrible M. Bison. Toutefois, aucune chaîne ou plateforme n'a encore signé pour une diffusion.

Pépite de la sphère vidéoludique, la saga de jeux de combat Street Fighter est largement sortie de son cadre initial — le jeu vidéo — pour conquérir d’autres médias, avec des adaptations tantôt nanardesques (le film Street Fighter – L’ultime combat avec Jean-Claude Van Damme, sorti en 1994) tantôt d’excellente facture (la web-série Street Fighter : Assassin’s Fist, en 2014).

Ce n’est pas fini : d’après Deadline, une nouvelle adaptation est en chantier, cette fois-ci sous la forme de série télévisée en prises de vue réelles — c’est-à-dire avec un vrai casting. Joey Ansah, Jacqueline Quella et Mark Wooding, le trio gagnant derrière Assassin’s Fist, prendront les commandes de cette nouvelle adaptation, dont ils seront les producteurs exécutifs.

Rôle-clé de la web-série

Il faut dire que leur travail sur la web-série a fait son petit effet. Elle a attiré des millions de vues tous supports confondus et est surtout adoubée par les fans de la première heure, qui lui reconnaissent une véritable fidélité à l’œuvre d’origine. Yoshinori Ono, producteur exécutif chez Capcom, la société qui développe le jeu de baston, a lui aussi salué la qualité de cette fiction.

Cela étant, malgré ce succès, aucune chaîne de TV ou plateforme de diffusion n’a été trouvée pour diffuser la future série.

Façon Dragon Ball Z

Celle-ci suivra les aventures de Ryu, Ken, Chun-Li et Guile, réunis pour renverser M. Bison, redoutable chef d’une organisation criminelle mondiale. Des noms bien connus des aficionados de la licence Street Fighter puisqu’il s’agit ici des personnages les plus emblématiques et parmi ceux qui sont les plus populaires.

Pour déchoir leur Némésis, les quatre combattants se retrouveront au Word Warrior Tournament, un tournoi organisé par M. Bison lui-même afin de localiser les plus puissants combattants de la planète. Un pitch qui n’est pas sans rappeler ce que l’on pire dans le manga Dragon Ball Z, ce qui devrait ravir les fans du genre.