Certes, l'épisode 9 est à peine sorti, mais on sait déjà que l'attente du prochain opus cinématographique sera longue. Très longue même, puisqu'il n'arrivera à priori qu'en 2022. Et avant de pouvoir prendre son mal en patience avec Disney+, pourquoi ne pas ronger son frein différemment ? Avec un jeu de société par exemple...

Comme toutes les grandes œuvres cinématographiques, Star Wars traîne son cortège de produits dérivés. Et les jeux de société n’y échappent pas.

Par chance, beaucoup d’entre eux sont, assez étonnamment, très bons. Attention cependant, ils sont souvent à la démesure du produit originel : longs, complexes, volumineux et dispendieux.

Bref, voici les trois jeux de société qui retranscrivent le mieux, selon nous, l’essence de la saga. Ceux qui vous permettront de revivre le plus fidèlement les aventures de vos héros ou vilains préférés.

Assaut sur l’Empire

Comment ça fonctionne

D’un côté de la table, le joueur qui contrôle les puissantes et nombreuses forces de l’Empire. En face, les joueurs Rebelles, disposant chacun d’un héros de la résistance. Et au milieu, un ensemble de tuiles assemblées façon puzzle, qui constitue le terrain de jeu de la mission en cours.

La partie alterne entre le tour d’un joueur Rebelle, puis le tour de l’Empire, puis à nouveau un Rebelle, etc.

Le Rebelle a droit à deux actions parmi plusieurs possibles : déplacer sa figurine sur le plateau, interagir avec un élément du décor (pousser une caisse, ouvrir une porte…), se reposer, effectuer son action spéciale, ou bien sûr attaquer un ennemi. Le joueur impérial a droit aux mêmes actions, mais avec toutes les figurines d’un même groupe de déploiement.

S’y ajoutent des capacités spéciales propres aux unités, la gestion du stress des héros pour accomplir des exploits, les lignes de vue, etc. Bref, l’ensemble est très complet et permet de parfaitement se projeter dans un combat rapproché tel qu’on en voit dans les films.

Chaque mission décrit les objectifs propres à chaque camp. Ils sont différents et variés selon le scénario joué.

Les règles proposent aussi un mode escarmouche, où deux joueurs s’affrontent après avoir constitué leurs armées respectives. Ça a le mérite d’exister, mais ce n’est clairement pas notre mode de jeu préféré.

Non, le plus passionnant est de jouer en campagne. Une succession de missions reliées entre elles par une intrigue progressive. Les personnages gagnent en expérience au fur et à mesure des parties, et acquièrent de nouveaux objets et compétences. Il n’y a pas vraiment de perdants à l’issue d’une mission, mais certains résultats sont plus favorables à un camp ou à l’autre. Le but est de remporter la dernière mission, qui dépendra du dénouement des missions intermédiaires et des choix pris par les Rebelles.

Pourquoi c’est bien

Pour les connaisseurs, Assaut sur l’Empire reprend le principe de Descent, mais en remplaçant le thème heroic fantasy par celui de notre saga préférée.

Les parties ne sont pas trop longues (comptez deux heures parfois quand même) et les règles, une fois assimilées, plutôt fluides. C’est un très bon jeu pour jouer avec des préados ou des personnes moins habituées aux jeux de société, mais passionnées par l’univers. Assaut sur l’Empire propose en effet un tutoriel très bien conçu pour s’y mettre en douceur et l’aspect coopératif permet de s’aider les uns les autres sans être complètement largué.

Une expérience exaltante

Son gros intérêt est bien évidemment la possibilité de jouer en campagne. Faire évoluer les personnages et avoir un impact sur le déroulement de cette dernière en fonction de ses choix est vraiment palpitant et donne envie d’y revenir régulièrement. L’aspect asymétrique entre le joueur de l’Empire, puissant et au fait de tous les secrets des missions, et les Rebelles, qui allient leurs forces et découvrent les pièges des scénarios petit à petit, est l’autre gros point fort du jeu.

Sa durée de vie est colossale, puisque la boîte de base est composée de trente missions, sachant qu’une campagne en comprend onze. Votre seconde campagne prendra très probablement une direction différente de la première. Tout comme les suivantes.

Et si vous pensez avoir fait le tour de la boîte de base, sachez que cinq grosses extensions sont déjà disponibles pour prolonger le plaisir : Ombres Jumelles, Retour sur Hoth, Le Gambit de Bespin, Le Royaume de Jabba et Au Cœur de l’Empire. Chacune propose du matériel supplémentaire (tuiles, figurines, etc.) et plusieurs scénarios, indépendants ou faisant suite à la campagne principale. Sans oublier les dizaines de figurines des plus célèbres personnages de la saga (Boba Fett ou Han Solo par exemple), vendues à l’unité. Chacune accompagnée du nécessaire pour l’intégrer dans n’importe quelle campagne.

À noter pour terminer l’application officielle gratuite Légendes de l’Alliance, mise en ligne tout récemment en français, sur la plupart des plateformes. Elle propose, entre autres, un tutoriel pour apprendre à jouer, et surtout trois campagnes, entièrement coopératives, où l’Empire est géré par l’application. Comme Voyages en Terre du Milieu.

Bref, avec Assaut sur l’Empire, c’est une aventure de longue haleine qui vous attend, une expérience exaltante sur plusieurs séances de jeu. Si vous êtes fan de Star Wars, que vous avez du temps et un groupe de joueurs motivés, c’est LE jeu à ne pas rater.

Assaut sur l’Empire est un jeu de Justin Kemppainen, Corey Konieczka et Jonathan Ying

Édité par Fantasy Flight Games

Pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans

Pour des parties d’environ 1 à 2 heures

Au prix de 89,95 € chez Philibert

Rébellion

Comment ça fonctionne

Au milieu de la table, la galaxie toute entière, ou presque, sur un énorme plateau de jeu.

D’un côté, l’Empire, armé jusqu’aux dents, et dont les troupes sont avantageusement réparties sur les différents systèmes. De l’autre, les Rebelles, aux forces beaucoup plus modestes, à peine quelques unités. Mais avec un avantage énorme : leur base est tenue secrète. Et c’est tout le sel du jeu.

Tout au long de la partie, l’objectif des deux camps est totalement différent. Pour l’Empire, il s’agit de dénicher et anéantir la base ennemie. Les Rebelles, eux, doivent retarder l’échéance suffisamment longtemps pour étendre leur influence.

En plus des troupes armées, chaque camp dispose de personnages emblématiques de la série, plus ou moins efficaces dans différentes compétences (diplomatie, renseignement, etc), ainsi que de cartes missions.

Le jeu alterne phase de programmation, où on affecte ses personnages à des missions secrètes, de déplacements de troupes, entraînant des combats au sol ou dans l’espace, et de déploiement de troupes nouvellement construites grâce aux ressources produites sur les systèmes loyaux ou soumis.

La partie se termine soit par une victoire de l’Empire, s’il trouve et détruit la base Rebelle, soit par celle des Rebelles, grâce à un astucieux système de double marqueurs de temps. Le marqueur impérial avance inexorablement d’une case par tour. Celui des Rebelles, en revanche, avance uniquement par des subterfuges, des tactiques de guérilla et de la diplomatie. Le croisement des deux signifie qu’ils ont gagné suffisamment de temps pour déclencher un soulèvement galactique et renverser l’Empire. Évidemment, si les Rebelles ne réalisent pas assez de coups d’éclat, le temps leur manque et la défaite est inéluctable.

Pourquoi c’est bien

Vous aimez Star Wars et souhaitez réécrire l’histoire à votre sauce ? Rébellion est un condensé ludique de tout ce que peut proposer cet univers. Les principaux personnages, des figurines de véhicules, soldats et vaisseaux par dizaine, les planètes les plus connues, des missions, etc. Mais tout cela a un prix. En argent tout d’abord. Mais en temps également, que ce soit pour l’apprentissage des règles ou les parties en elles-mêmes.

Mais une fois dans le jeu, il nous happe littéralement. On est pris dans l’ambiance et on ne voit pas le temps passer, malgré une durée vertigineuse. Les allers-retours vers les règles sont fréquents lors des premières parties. Mais le jeu en vaut largement la chandelle. D’autant plus que l’ensemble s’avère plutôt fluide au final.

Énorme, palpitant, passionnant

Le stress monte petit à petit, tant du côté de l’Empire que des Rebelles. Les premiers, malgré leur force de frappe et leurs nombreuses troupes, peinent à trouver et à déloger la base des rebelles. Ces derniers voient peu à peu l’étau se resserrer et tentent souvent le tout pour le tout en fin de partie pour échapper aux mailles du filet impérial.

Puissance de feu et intuition d’un côté. Bluff, culot et prise de risque de l’autre. Rébellion est un jeu asymétrique, c’est l’une de ses forces. Mais ce n’est pas la seule. Le rendu thématique et l’ambiance le sont également.

Bref, Rébellion est à l’image de la saga : énorme, palpitant, passionnant. Et long. Mais surtout, indispensable.

Rébellion est un jeu de Corey Konieczka

Édité par Fantasy Flight Games

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans

Pour des parties d’environ 3 à 4 heures

Au prix de 89,95 € chez Philibert

X-Wing

Comment ça fonctionne

Là encore, deux camps s’affrontent : un escadron de deux chasseurs TIE fait face un X-Wing solitaire. Le but est bien sûr de détruire les vaisseaux adverses.

Les manoeuvres sont choisies secrètement et simultanément. Elles sont caractérisées par la direction (ligne droite, virage léger, serré ou demi-tour) et la vitesse, et sont plus ou moins difficiles à réaliser selon le vaisseau concerné. Par contre, l’ordre d’activation des vaisseaux dépend de la capacité des pilotes. C’est la capacité à anticiper les décisions de l’adversaire qui fait tout le sel du jeu.

Si, à la suite d’un mouvement, une cible se trouve à portée et dans votre arc de tir, vous pouvez essayer de lui infliger des dégâts. On retrouve ici tout l’aspect dogfight des films.

De nombreuses autres petites règles viennent apporter de la variété et des possibilités de jeu : stress, boucliers, dégâts critiques, obstacles, armes secondaires, etc. Tout est fait pour nous plonger dans l’ambiance.

Dès qu’un joueur perd son dernier vaisseau, il perd également la partie. Du moins dans la première mission servant de tutoriel. La boîte en propose trois de plus, avec des objectifs et une manière de jouer différente : escorte, courses dans les astéroïdes et récupération de satellites.

Pourquoi c’est bien

Qui n’a jamais rêvé de revivre les meilleurs combats spatiaux de la saga ? C’est ce que vous propose X-Wing. Et il le fait fort bien.

Au niveau matériel tout d’abord, puisque le jeu contient de magnifiques figurines de vaisseaux, détaillées et joliment peintes (eu égard à leur taille). L’immersion est totale.

Mais surtout mécaniquement, car les parties sont tendues, nerveuses, dynamiques. Les vaisseaux virevoltent dans tous les sens grâce aux différentes manœuvres, les rayons laser, torpilles à protons et autres projectiles fusent à tout va.

Des parties tendues, nerveuses et dynamiques

Mais attention, si la boîte de base permet de bien s’amuser sur quelques parties, on est rapidement tenté d’augmenter la taille de ses escadrons. Ou même de jouer à plus nombreux, en équipe.

Heureusement (ou malheureusement pour votre compte en banque), l’éditeur a pensé à tout et des dizaines de vaisseaux supplémentaires sont proposés, pour vous permettre de vivre des batailles épiques. Évidemment, chacun amène son lot de capacités, de nouveaux pilotes, d’armes spécifiques. Bref, tout ce qu’il faut pour augmenter la diversité des parties.

Les règles demandent un petit temps d’apprentissage, comme tous les jeux de cette liste, mais c’est le plus accessible des trois, encore davantage depuis la seconde version du jeu, qui corrige les quelques défauts de son prédécesseur. Par rapport aux deux autres titres de cette sélection, X-Wing a aussi l’avantage de proposer des parties rapides, une heure tout au plus.

Bref, voici un jeu nerveux et prenant, reproduisant à merveille les meilleurs combats spatiaux de la saga. Mais vous aurez rapidement envie d’enrichir votre expérience de jeu avec des vaisseaux supplémentaires. Nous aussi nous pensions avoir suffisamment de volonté pour nous limiter à une ou deux figurines supplémentaires… grave erreur. Mais quand on aime, on ne compte pas, n’est-ce pas ?

X-Wing est un jeu de Jason Little

Édité par Fantasy Flight Games

Pour 2 joueurs à partir de 14 ans

Pour des parties d’environ 30 à 45 minutes

Au prix de 35,95 € chez Philibert

Article publié initialement le 13 décembre 2017.

