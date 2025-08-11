Lecture Zen Résumer l'article

Si vous n’avez pas encore osé faire vos premiers pas dans le remake incroyable de Silent Hill 2, plusieurs fans ont récemment recréé la ville du brouillard dans Roblox. Une version complète et fidèle à parcourir pour le plaisir, et à plusieurs.

Roblox est une plateforme de jeux vidéo en ligne qui permet aux joueuses et aux joueurs de créer, partager et jouer à des jeux conçus par d’autres membres de la communauté. Des millions de développeuses et développeurs amateurs, ou même professionnels, créent des expériences variées, allant de simples jeux à des titres orientés multijoueur plus complexes. C’est dans cet écosystème que le créateur Shapic2 s’est mis en tête, avec d’autres membres, de reproduire la carte entière de Silent Hill 2.

Ce projet, réalisé à partir de données et de modèles 3D extraits du jeu original, propose la carte complète. Votre avatar peut se déplacer librement dans la ville de la Colline silencieuse 2, et arpenter les lieux emblématiques du titre de Konami, de ses rues brumeuses en passant par les bâtiments et décors marquants qui ont forgé son atmosphère culte. Le créateur précise sur la page du jeu qu’il s’agit « d’un petit projet en cours afin de transposer la carte de Silent Hill 2 à des fins d’exposition. Ce n’est pas la meilleure manière de vivre l’expérience du jeu original. »

Silent Hill 2 dans Roblox // Source : Roblox

Les joueuses et les joueurs peuvent donc explorer librement la ville, mais aussi se téléporter entre les zones principales. Le brouillard volumétrique est bel et bien présent et confère aux décors une atmosphère proche de l’original — décors qu’il est possible de parcourir à la lampe de poche. Même s’il est possible de s’équiper d’armes à feu, il ne faut pas s’attendre à revivre l’aventure complète. Dans cette version robloxée, il n’y a ni monstre, ni énigme, ni scénario. Vous ne croiserez que d’autres joueuses et joueurs de la plateforme, avec jusqu’à 35 personnes connectées simultanément.

Silent Hill 2 dans Roblox // Source : Roblox

Une excellente façon de faire découvrir le jeu de Konami aux plus jeunes, qui représentent la majorité des utilisateurs de Roblox, et une petite curiosité à visiter en attendant le remake de Silent Hill 1.

