C’est un élément de satisfaction pour SpaceX : ses tests de rentrée atmosphérique dans des conditions moins favorables se sont bien passés. En outre, l’entreprise a réussi à rallumer pour la première fois l’un des moteurs Raptor dans l’espace.

Le sixième vol du Starship laissera sans doute dans les mémoires un certain sentiment de frustration : en effet, SpaceX a renoncé au dernier moment à la capture en plein vol du premier étage lors de son retour sur Terre. Au lieu de finir entre les bras mécaniques de la tour de lancement Mechazilla, l’engin a terminé sa course dans le golfe du Mexique.

Mais sur un autre aspect du test, SpaceX peut être satisfait : en effet, l’étage supérieur de sa fusée géante a réussi à allumer l’un de ses moteurs Raptor pour la première fois dans l’espace. C’était l’un des sujets importants de cet essai, bien que nettement moins médiatisé — et moins spectaculaire — que le retour du Super Heavy sur Terre.

Le Starship, encore à 15 km d’altitude de son point de chute. // Source : Capture d’écran

Le Starship a survécu malgré un bouclier moins protecteur

Autre élément de contentement : l’étage supérieur du Starship ne s’est pas désagrégé durant la rentrée atmosphérique, au moment de se diriger vers son point de chute dans l’océan Indien. Ce n’est pas forcément gagné, car la société américaine avait indiqué précédemment son intention de mener une série d’expériences sur le bouclier thermique.

Pour le dire plus simplement, SpaceX voulait observer ce que le Starship « peut encaisser » face à des conditions plus dégradées. En l’espèce, le groupe s’intéressait à exposer le vaisseau spatial à un pic de surchauffe plus élevé. Pour cela, des aménagements ont notamment été effectués au niveau des tuiles hexagonales en céramique.

Concrètement, le bouclier thermique a été disposé différemment par rapport au cinquième vol. Des tuiles ont été retirées par endroits, tandis que d’autres points de la fusée ont été renforcés, avec parfois un revêtement différent, etc. En somme, a dit SpaceX lors du direct, cela revenait à placer sur le lanceur un bouclier thermique d’ancienne génération.

Ce qu’il reste du véhicule. // Source : Capture d’écran

De fait, la survie du Starship durant tout ce processus montre que cet autre versant du test a été concluant. SpaceX a besoin de mener des essais au-delà des limites estimées de la fusée pour mieux cerner ses performances véritables. Et surtout, il s’agit d’accumuler ces informations durant les tests et pas lors de véritables missions opérationnelles.

En bout de course, le Starship s’est redressé juste avant d’atteindre l’océan Indien, avant de décélérer et d’amerrir verticalement et en douceur. Il a fini par basculer ensuite et connaître un début de départ de feu. Qu’importe : il n’était de toute façon pas prévu que SpaceX récupère l’étage supérieur. La suite, désormais, s’écrira avec le septième essai.

