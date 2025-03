Lecture Zen Résumer l'article

Hunter Schafer est la favorite de beaucoup fans pour incarner Zelda dans l’adaptation au cinéma, produite par Nintendo et Sony.

Plus que jamais, les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe, les grandes sagas comme Uncharted, Fallout, The Last of Us passent à la moulinette du live-action, que ce soit en série ou au cinéma. Nintendo a de gros projets en la matière, après le succès de Super Mario Bros., le film en animation (1,3 milliard au box-office mondial). Zelda et Link seront les prochains à y passer : une adaptation en prises de vue réelles au cinéma a été confirmée, avec une date de sortie annoncée pour 2027.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

Qui réalise le film Zelda ?

Aux manettes du film The Legend of Zelda, on trouve Wes Ball. Le réalisateur a déjà piloté toute l’adaptation de Le Labyrinthe et, dernièrement, La Planète des singes : Le Nouveau Royaume. Un expert en blockbusters, donc.

Le tournage est loin d’avoir commencé, mais « nous avons maintenant officiellement commencé le développement du film avec Nintendo fortement impliqué dans la production », a indiqué Miyamoto, le créateur de The Legend of Zelda. Alors que l’annonce du projet remonte à novembre 2023, l’adaptation devient donc désormais très concrète. À noter que Sony est minoritairement associé à la production et que le film pourrait accoucher d’une trilogie.

Quelle actrice pour le film Zelda ?

Avec une sortie fixée en 2027 alors que l’année 2025 est déjà bien entamée, et étant donné le temps de post-production pour un tel blockbuster, le processus pourrait rapidement s’accélérer, avec des annonces dans le courant de l’année concernant le casting. Un tournage en 2025-2026 est incontournable pour une sortie en 2027.

Aucun acteur pour Link ni aucune actrice pour Zelda n’ont, pour l’heure, été officialisés. Mais le web a déjà décidé : depuis 2023, un seul nom semble être à la bouche des fans, et c’est celui de Hunter Schafer. L’actrice a révélé son talent dans Euphoria (HBO), et est aussi une grande figure de la représentation transgenre à Hollywood. Au cinéma, elle apparaissait récemment dans Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur.

Si le web s’enflamme, c’est en raison d’une ressemblance physique frappante avec la célèbre princesse du jeu vidéo. Sur certaines photos, notamment sur les tapis rouges, Hunter Schafer semble en effet être ni plus ni moins que Zelda elle-même. Résultat, sur les réseaux sociaux, à la moindre mention du casting, les réponses sont quasi unanimes pour l’actrice, et certains posts remportent un immense succès.

Source : Capture d’écran X

Les projets d’adaptation ont un long passif de « fan castings », dès lors que les fans repèrent une ressemblance physique entre un personnage de jeu vidéo et une actrice ou un acteur. C’est ainsi, par exemple, que Kaitlyn Dever était plébiscitée pour la version cinématographique, finalement annulée, de The Last of Us (l’actrice jouera finalement Abby dans la série).

Il est tout de même à noter qu’une ressemblance physique ne fait pas tout : pour The Last of Us, justement, Bella Ramsey a endossé le rôle à la perfection sans ressembler trait pour trait à l’héroïne du jeu.

En revanche, il n’y a pas vraiment d’hypothèse concernant le rôle de Link. Quoi qu’il en soit, les « fan castings » deviennent rarement réalité, mais il y a des exceptions : Rosario Dawson en Ahsoka Tano ; John Krasinski en Mr. Fantastic ; Hailee Steinfield en Kate Bishop ; entre autres exemples dans la pop culture.

