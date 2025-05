Lecture Zen Résumer l'article

Numerama vous fait découvrir en exclusivité mondiale trois cartes de Murmures du Labyrinthe, la prochaine extension d’Altered, à quelques semaines de son lancement.

Murmures du Labyrinthe, la deuxième extension d’Altered, arrive en boutique le 6 juin 2025. Encore deux petites semaines à patienter avant qu’elle ne vienne, on l’espère, bouleverser la méta du jeu.

Altered, le jeu aux mécaniques inédites

Les plus assidus d’entre vous le savent déjà : Altered, c’est ce jeu de cartes à collectionner créé par des Français, qui a pulvérisé tous les records lors de sa campagne de financement participatif. Un véritable phénomène, notamment grâce à l’introduction de mécaniques inédites dans le genre.

Parmi les innovations marquantes, deux retiennent particulièrement l’attention : la possession numérique des cartes (chaque joueur dispose d’une collection en ligne, les cartes physiques n’étant finalement que le support pour jouer) et l’existence de cartes uniques, littéralement, une seule et unique copie dans le monde.

Sortie en septembre dernier, l’édition de base d’Altered a rencontré un immense succès. Le jeu a séduit par sa fraîcheur, son ingéniosité, son originalité, et bien sûr ses superbes illustrations. Mais tout n’était pas parfait : certains héros posaient des problèmes d’équilibrage. La première extension, parue en début d’année, a apporté quelques ajustements, sans pour autant stabiliser complètement la méta (l’ensemble des stratégies, archétypes de decks et cartes dominantes à un instant T). L’éditeur a donc réagi avec des vagues de bannissements et d’erratas sur certaines cartes.

Aujourd’hui, les premiers spoilers de la prochaine extension, Murmures du Labyrinthe, laissent entrevoir de belles promesses, et on espère que les soucis d’équilibrage seront enfin derrière nous. En attendant, l’éditeur ne s’est pas reposé sur ses lauriers : il a activé deux fonctionnalités majeures longtemps attendues par la communauté.

Deux fonctionnalités très attendues enfin disponibles

À la différence de la plupart des autres jeux de cartes à collectionner, qui se contentent de bannir les cartes trop puissantes afin de préserver l’équilibre du jeu, Altered a fait un autre choix : modifier directement certaines cartes via des erratas. Plutôt que de les exclure des parties, leur texte est ajusté pour les rendre plus équilibrées. Cela évite d’avoir une carte inutilisable, mais oblige les joueurs à mémoriser les nouvelles versions, ce qui peut nuire à la clarté du jeu si trop de cartes sont concernées.

Heureusement, deux fonctionnalités majeures promises depuis le lancement du jeu viennent enfin d’être mises en place, et elles apportent bien plus qu’une simple solution à ce problème. Dans Altered, la propriété des cartes est d’abord numérique, avant d’être physique. C’est dans cette logique que l’éditeur a donc lancé une marketplace et un service d’impression à la demande.

Une boîte du boosters Murmures du Labyrinthe. // Source : Equinox

La marketplace permet d’acheter ou de vendre des cartes avec des joueurs du monde entier. Grâce à la nature numérique du système, une carte achetée à un joueur japonais rejoint votre collection en quelques secondes à peine. Il devient ainsi bien plus facile de mettre la main sur une carte unique ou de compléter sa collection à petit prix : la forte concurrence et la dynamique de l’offre et de la demande ont fait chuter le prix de nombreuses cartes à quelques centimes seulement.

Disposer de sa collection numérique, c’est déjà très pratique, notamment pour jouer sur l’adaptation du jeu sur Board Game Arena. Mais pour les parties en présentiel ou les tournois, il faut aussi posséder la version physique des cartes. C’est là que l’impression à la demande entre en jeu. Vous pouvez commander vos cartes par lots de 20, avec un tarif dégressif à partir de 1 € par carte. Quelques jours ou semaines plus tard, vous recevez vos cartes fraîchement imprimées, prêtes à être jouées. Cerise sur le gâteau : vous pouvez même choisir de les « foiler », c’est-à-dire les commander en version brillante pour un rendu encore plus stylé !

Ces deux services sont encore en phase bêta, et, bien que quelques rares dysfonctionnements aient été signalés par la communauté, les choses évoluent vite. L’éditeur affine constamment le système, et l’entièreté de l’expérience de jeu promise est aujourd’hui quasiment au rendez-vous.

Découvrez trois cartes d’Altered en exclusivité mondiale

En partenariat avec Equinox, l’éditeur d’Altered, Numerama vous propose en avant-première, et en exclusivité mondiale, trois cartes issues de Murmures du Labyrinthe, la très attendue deuxième extension du jeu. Ou plutôt, trois variantes d’une même carte. Car dans Altered, chaque carte peut exister sous trois formes : une version commune et une version rare liées à l’une des six factions, et une version transfuge, qui transpose cette même carte dans une faction différente.

Voici donc le Shortage Supervisor, dans sa version commune chez Ordis. Son effet reste modeste : il bénéficie d’un bonus s’il est joué depuis votre réserve et que votre main est vide. Une condition peu engageante (se retrouver sans cartes en main est rarement bon signe), sauf si l’extension introduit davantage de mécaniques encourageant le jeu depuis la réserve.

Source : Equinox

La version rare, toujours chez Ordis, est déjà bien plus séduisante : elle reçoit automatiquement le bonus lié à une sortie de réserve, et un second bonus si votre main est vide.

Source : Equinox

Mais c’est la version transfuge, intégrée à la faction Bravos, qui retient vraiment l’attention. Identique en termes d’effet à la version rare, elle s’intègre parfaitement dans l’ADN de cette faction, connue pour exploiter de multiples manières les effets de boost sur ses personnages.

Source : Equinox

Comme pour la première extension, ce nouveau chapitre ne proposera pas de nouveaux decks de démarrage : les starters de l’édition de base restent donc d’actualité. En revanche, de nouveaux boosters feront évidemment leur apparition pour enrichir vos collections et, qui sait, peut-être tomber sur la meilleure carte unique du jeu au monde.

Enfin, une semaine avant la sortie officielle, des avant-premières seront organisées un peu partout dans des boutiques spécialisées. Quel que soit votre niveau, on ne peut que vous encourager à y participer : c’est l’une des meilleures façons de découvrir à la fois le jeu et ses nouvelles mécaniques, dans une ambiance très conviviale.

