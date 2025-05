Lecture Zen Résumer l'article

Votre coup de cœur de l’année se cache peut-être derrière un titre intrigant : Douglas is Cancelled. Disponible gratuitement sur Arte, seulement jusqu’à la fin du mois de juin 2025, cette pépite britannique, imaginée par Steven Moffat (Sherlock, Doctor Who), mérite toute votre attention.

Les plus belles pépites du petit écran se cachent généralement au même endroit : chez les britanniques. De Downton Abbey à Doctor Who en passant par Sherlock, le Royaume-Uni a ainsi produit de nombreux monuments de la télévision.

Et ça tombe bien, ces trois séries cultes sont réunies au même endroit avec Douglas is Cancelled, créée par Steven Moffat. Mais faites vite : l’une des plus belles séries de l’année quittera le site d’Arte le 26 juin 2025.

De quoi parle Douglas is Cancelled sur Arte ?

En apparence, Douglas Bellowes est le présentateur parfait : il possède un brushing impeccable, une vie de famille sans imperfections et un duo à l’alchimie idéale avec sa co-animatrice, Madeline Crow. Tout le monde l’adore, y compris lui-même. Mais tout bascule brutalement lorsque de simples mots sont publiés sous forme de tweet viral. Et la sentence est implacable : Douglas a prononcé une blague sexiste, lors d’un mariage.

Douglas en compagnie de sa fille, Claudia // Source : ITV

Commence alors une descente en enfer pour ce journaliste respecté de tous, lorsqu’il devient progressivement la pauvre nouvelle victime de la tragique cancel culture… Vous entendez de lointains « ouin ouin » et vous êtes déjà fatigués d’imaginer la suite du récit de Douglas is Cancelled ?

Balayez tous vos préjugés : cette satire britannique en quatre épisodes se révèle en réalité être une excellente analyse du patriarcat, du monde des médias et des violences sexistes et sexuelles encore trop souvent subies par les femmes.

La série britannique Douglas is Cancelled vaut-elle vraiment le coup d’œil ?

Nous vous conseillons vivement de ne pas trop vous renseigner sur Douglas is Cancelled avant de la dévorer, afin d’en apprécier pleinement tous les rouages. Sachez simplement que la mini-série anglaise cache bien son jeu et ses véritables intentions.

Derrière les dialogues à l’humour acerbe, écrits par Steven Moffat, se cachent ainsi de plus sombres desseins, et surtout, des twists en pagaille qu’il serait dommage de vous révéler.

Douglas is Cancelled // Source : ITV

D’autant que Hugh Bonneville (Downton Abbey) et Karen Gillan (Doctor Who) excellent dans leurs rôles respectifs, livrant probablement les plus belles performances de leur immense carrière. On peut tout de même vous recommander de ne pas vous arrêter aux deux premiers chapitres, conçus comme une sorte de comédie de bureau savoureuse, au risque de rater le meilleur épisode que nous ayons eu la chance de voir cette année, tous genres confondus.

L’épisode 3 de Douglas is Cancelled est un rappel implacable, mais nécessaire

L’épisode 3 constitue ainsi, à lui seul, un véritable coup de poing que nous ne sommes pas près d’oublier. Nous avons presque arrêté de respirer en le visionnant, tant les mécanismes qu’il dénonce frappent si proches de notre réalité.

Si vous êtes fatigués d’entendre d’éternels « Not all men », venus d’audacieux personnages qui osent encore nier la façon dont les violences sexistes et sexuelles sont partout, autour de nous, cette masterclass sera l’occasion de leur clouer le bec, une bonne fois pour toutes.

Karen Gillan, exceptionnelle dans l’épisode 3 de la série // Source : ITV

Douglas is Cancelled parvient ainsi à nous offrir un numéro d’équilibriste impressionnant : dénoncer la réalité implacable subie par les femmes au quotidien, avec une nuance folle. Et oui, même les « hommes bien » seront épinglés au passage. Mais cette satire bluffante pourrait bien, justement, nous permettre d’avancer, enfin, sur ces questionnements sans cesse remis sur le devant de la scène, pour admettre l’impensable : chacun d’entre nous est responsable, si l’on décide de fermer les yeux.

Où voir la série Douglas is Cancelled en streaming ?

Les quatre épisodes de la mini-série sont disponibles gratuitement, en VF ainsi qu’en VO sous-titrée français, sur le site d’Arte. Mais attention : Douglas is Cancelled quittera le catalogue de la plateforme le 26 juin 2025. Et vous auriez tort de manquer une série aussi nécessaire, dont les épisodes s’enchaînent à la vitesse de l’éclair.

