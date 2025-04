Lecture Zen Résumer l'article

Mission accomplie pour la fusée New Shepard de Blue Origin ! Ce lundi 14 avril 2025, un équipage composé de 6 femmes, dont la chanteuse Katy Perry, a effectué un vol bref, mais intense, dans l’espace.

11 minutes, c’est la durée de ce voyage touristique dans l’espace. Ce lundi 14 avril 2025, vers 15h30 (heure de Paris), la fusée New Sherpard de la société Blue Origin s’est envolée pour l’espace. 11 précieuses minutes de voyage, au cours desquelles les 6 femmes de l’équipage ont dépassé la ligne de Karman, la frontière internationale avec l’espace. Elles ont connu ensuite l’apesanteur et ont pu observer la planète bleue, avant de redescendre sur Terre.

Lancé depuis le spatioport Launch Site One de Blue Origin, au Texas, ce vol n’est pas le premier voyage touristique de Blue Origin. Jeff Bezos lui-même avait inauguré le premier vol de la fusée New Shepard en 2021. Il s’agit du 11ᵉ vol habité de la fusée New Shepard.

Le décollage de Blue Origin

Rapidement, dans les premières minutes, la navette a dépassé une vitesse de plus de 3 fois celle du son. Après 3 minutes environ, l’équipage féminin était officiellement dans l’espace. Regardant son amie Gayle King depuis la Terre, Oprah Winfrey, qui assistait au décollage, en a même versé une larme d’émotion.

En route pour l’espace

Retransmises en direct, les voix des astronautes étaient audibles. Et, l’émotion était palpable à chaque étape : « Oh mon Dieu, c’est la Lune », a-t-on pu entendre, sans savoir exactement de qui venait cette phrase.

Après 4 minutes de vol, les astronautes éphémères ont déboutonné leur ceinture et ont pu flotter quelques instants en apesanteur dans la capsule.

Redescendre sur Terre, pour le booster, puis pour la capsule

La capsule a finalement atterri dans la partie nord-est du spatioport, dans un nuage de poussière.

Agitation autour de la capsule pour faire sortir l’équipage. // Source : Capture d’écran YouTube Blue Origin

Katy Perry sort de la capsule après le vol. // Source : Capture d’écran YouTube Blue Origin

L’équipage de la mission NS-31

Qui y avait-il à bord de la fusée, en plus de la célèbre chanteuse Katy Perry ? Cinq autres femmes, et pas des moindres :

Aisha Bowe, une ingénieure aérospatiale, qui a déjà travaillé pour la Nasa,

Amanda Nguyen, la présidente d’une organisation non gouvernementale, RISE, consacrée à la défense des droits des victimes d’agressions sexuelles,

Gayle King, une journaliste et animatrice de télévision.

Kerianne Flynn, qui est une productrice de cinéma.

Et Lauren Sánchez, une journaliste.

Si cette mission fait parler d’elle, notamment par la présence de Katy Perry, il faut bien rappeler qu’il s’agit d’une mission touristique, qui n’a aucun but scientifique. Et, si les femmes présentes sont chanceuses de vivre une expérience pareille, n’oublions pas qu’elles ont payé leur place, à priori des dizaines de millions de dollars. Car, juste pour réserver sa place, il faut un acompte de 150 000 dollars, soit environ 132 579 euros.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama