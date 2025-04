Lecture Zen Résumer l'article

Regarder des vidéos sur des écrans riquiquis ne vous gêne pas ? Cela tombe bien : Canal+ va proposer gratuitement une partie de son catalogue dans les vols Air France. Tous ne seront cependant pas éligibles.

La bataille du streaming se joue aussi dans les airs. Ce jeudi 24 avril 2025, Canal+ annonce avoir conclu un partenariat avec Air France pour proposer sur certains vols une sélection de programmes à retrouver directement dans la plateforme vidéo mise à disposition par la compagnie aérienne. L’accès aux contenus Canal+ sera effectif à compter du 1ᵉʳ mai 2025.

Une offre réservée aux longs courriers

Comme toujours avec ce genre de deal, le diable se cache dans les détails. Il s’avère que cet accord ne couvrira pas l’ensemble des liaisons aériennes que gère l’avionneur, mais seulement les longs courriers. Comprendre : les vols en dehors d’Europe, vers la plupart des autres continents (Asie, Amériques, Océanie ou encore l’Afrique au-delà du Maghreb).

Autre limite notable : il n’est pas fait mention des films. Canal+ évoque ses séries originales, des émissions, des spectacles, des documentaires et une offre à destination de la jeunesse. Certes, on peut trouver des longs-métrages made in Canal sur la plateforme vidéo d’Air France, mais ceux-ci sont obtenus dans un autre cadre.

Parmi les programmes éligibles, il y a le jeu télévisé Loups-garous. // Source : Canal+

Dernier bémol à noter : ce n’est pas tout le catalogue de Canal qui sera éligible dès le 1ᵉʳ mai, mais une sélection d’une centaine de programmes de la chaîne cryptée. Ensuite, chaque mois, ce catalogue sera renouvelé par vague de vingt nouveaux contenus. Amplement suffisant pour couvrir la durée de n’importe quel vol, même en binge watchant.

Un moyen de séduire d’autres abonnés

Mais le deal a aussi des atouts à faire valoir pour les personnes prenant l’avion : il n’y aura pas à payer spécifiquement l’accès au catalogue pour en profiter. Ce sera gratuit pour les voyageurs (une gratuité qui est en réalité prise en charge par d’autres moyens). En outre, tout le monde pourra en profiter : ce ne sera pas réservé aux clients de Canal.

Malgré des limites évidentes, l’offre reste attractive pour le public, compte tenu de la qualité régulièrement saluée des séries originales de Canal+. Pour la chaîne cryptée, d’ailleurs, c’est aussi un autre moyen d’attraper de futurs clients potentiels, qui pourraient vouloir s’abonner ensuite après avoir débuté une série leur ayant tapé dans l’œil.

