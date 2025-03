Lecture Zen Résumer l'article

Un joueur ô combien talentueux de Clone Hero, jeu musical dans le sillage de la mythique saga Guitar Hero, a réalisé une performance invraisemblable : un full combo sur le morceau Through the Fire and Flames à une vitesse de 200 %. Le clip est impressionnant, et sa joie immense.

Si vous êtes un féru de la saga Guitar Hero et, aujourd’hui, de Clone Hero (son clone, littéralement), alors vous savez sans doute que le morceau Through the Fire and Flames, du groupe DragonForce, est l’un des plus difficiles au monde. De base, c’est déjà la croix et la bannière, mais imaginez en niveau expert, avec une vitesse réglée sur 200 % (comme si le morceau original n’était pas assez rapide) ? Le défi du perfect parait impossible, mais un joueur très adroit a repoussé ses limites pour triompher.

CarnyJared, passionné de Clone Hero et créateur de contenus, a réalisé, le 27 février, une performance inouïe : un combo complet et parfait sur Through the Fire and Flames, à une vitesse de 200 % et sans « overstrum » (action de gratter dans le vide, quand aucune note n’est à l’écran). À voir sa voie immense et communicative à l’issue de sa tentative réussie, on peut deviner que l’exploit est vraiment de taille.

Chapeau, l’artiste

Through The Fire and Flames comporte très exactement 3 722 notes, que CarnyJared joue à une vitesse surhumaine, avec un timing et une précision dignes d’un maestro. Dans son message publié sur X (ex-Twitter), l’intéressé évoque neuf mois de tentatives (qui doivent se compter en milliers), soit une durée décourageante qui appuie un peu plus le niveau de difficulté d’un tel défi. Les internautes l’ont couvert d’éloges, certains le qualifiant même de « légende » pour appuyer l’ampleur du succès.

« Félicitations, le nombre de fois où je t’ai vu souffrir en raison des échecs dévastateurs ne se calcule pas. Mais tout ça est derrière toi désormais, et je suis fier que tu sois allé jusque-là », lâche ainsi un spectateur. D’autres lui font comprendre qu’il mérite cette réussite, après tant d’efforts et d’heures parfois frustrantes. CarnyJared a donc ajouté son nom au palmarès de Clone Hero, et avec la manière.

La chhaîne de CarnyJared. // Source : Capture d’écran

Si on regarde son compte X ou sa chaîne YouTube, on peut voir des traces de ses tentatives infructueuses, passées à un souffle de la réussite.

Le 22 février ? Il a réalisé le 100 %, mais avec un overstrum. « Bien sûr qu’il fallait que ça arrive. Je ne peux pas être plus près, là », avait-il commenté. Le 24 février ? Il rate une petite note sur les 3 722… Imaginez la résilience dont a fait preuve CarnyJared pour parvenir à ses fins, alors qu’il aurait eu mille excuses pour abandonner. Il compte d’ailleurs raconter les coulisses de sa performance dans un documentaire.

