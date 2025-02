Lecture Zen Résumer l'article

Un vieux record de rapidité réalisé dans le tout premier Diablo est en réalité faux. Son auteur a fait appel à des manipulations interdites pour rendre son temps imbattable.

En mars 2009, Maciej ‘groobo’ Maselewski publie un record dans le tout premier Diablo : il termine alors le hack’n’slash culte en très exactement 3 minutes et 12 secondes, avec une Sorcière. Son temps, imbattable depuis 15 ans, lui a valu une mention dans le Guinness World Records — « le temps le plus rapide pour terminer un RPG ». Sauf que tout était faux, révèle Ars Technica dans un article publié le 15 février 2025.

Un collectif de speedrunners s’est effectivement penché sur le record de Maciej ‘groobo’ Maselewski, identifiant des anomalies dans la vidéo montrant ses prouesses. Si un tel temps dans Diablo nécessite à la fois de la chance et l’exploitation de bugs pour tomber, tout portait à croire que Maciej ‘groobo’ Maselewski avait fait appel à d’autres techniques interdites. Il y a désormais des preuves irréfutables.

Un vieux record de Diablo est jugé impossible 15 ans après

Un élément en particulier a mis la puce à l’oreille des speedrunners : l’enchaînement de certains niveaux — aléatoires dans Diablo. Allan Cecil explique à ce sujet : « C’est vraiment inhabituel d’avoir autant d’escaliers les uns à côté des autres. On devait trouver un moyen de répliquer ça. » Les sceptiques ont fait appel à un logiciel capable de générer une carte, en utilisant de l’ingénierie inversée sur Diablo, afin d’obtenir le meilleur chemin possible et de le comparer à celui de Maciej ‘groobo’ Maselewski. Sauf qu’on ne pouvait pas le produire. « Il n’existe pas », selon les speedrunners.

Ils sont allés jusqu’à comparer le chemin pris par Maciej ‘groobo’ Maselewski aux 2,2 milliards de combinaisons possibles — créés à la seconde où le fichier est créé dans le jeu (sur un intervalle de temps compris entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 2039). Aucune n’a correspondu. Il leur a fallu manipuler certaines options pour tomber sur le précieux sésame, prouvant alors la tricherie : la vidéo de Maciej ‘groobo’ Maselewski est un montage parfait de différentes parties, et non pas un montage des meilleures séquences d’une même partie — comme il s’en défend. D’autres anomalies ont été identifiées : l’utilisation supposée de plusieurs versions du jeu ou encore le combat final contre Diablo, dont la tournure est étrange avec une Sorcière de niveau 12.

« Mon temps est segmenté. Cela a toujours été le cas », indique-t-il. Sauf que la modification des fichiers est interdite selon les règles du speedrunning établies par Speed Demos Archive (où le prétendu record a été publié). Les preuves, très bien documentées et fruit d’une recherche de plusieurs mois, sont difficiles à contester. Les conclusions sont dramatiques : « Cela cause du tort. La triche de Groobo en 2009 a poussé les speedrunners à se désintéresser de cette catégorie. Personne n’essayait, car personne ne pouvait réussir. » Cette découverte tardive devrait relancer la course.

