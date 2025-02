Lecture Zen Résumer l'article

Josef Fares, créateur du génial It Takes Two, s’est exprimé sur le projet d’adaptation en film, annoncé il y a des lustres. Et il ne sait pas vraiment où il en est.

En septembre 2022, on apprenait l’existence d’un projet aberrant : un film basé sur It Takes Two, sorte d’énième tentative d’Hollywood d’accrocher le wagon du jeu vidéo — en dépit du bon sens. Au format long-métrage, on ne voit pas comment une expérience brillant par son argument coopératif pourrait fonctionner, mais soit. Visiblement, les producteurs non plus ne savent pas comment se dépatouiller de cette affaire.

Car Josef Fares, le créateur de It Takes Two, a bien voulu faire un point sur l’adaptation, avec son franc-parler légendaire. Dans les colonnes d’Eurogamer, le 13 février, il a confié : « Hollywood, c’est tellement n’importe quoi. Je pense que 90 % des rendez-vous ne servent à rien, et que 10 % aboutissent à quelque chose. » Pas tendre du tout, il s’est montré sceptique sur l’idée de voir, un jour, It Takes Two au cinéma.

It Takes Two, un de mes jeux préférés. // Source : It Takes Two, Hazelight Studios

It Takes Two au cinéma ? Ce n’est pas gagné du tout

Josef Fares est un peu plus clair ensuite : « Le fait est qu’il y a beaucoup de discussions, pour si peu de progrès. Je ne sais pas ce qu’il se passe. Ce serait cool d’en tirer quelque chose, mais mes espoirs ne sont pas très élevés. Bien sûr, on discute beaucoup, mais il vous faut des gens qui agissent. »

Il révèle aussi ne pas avoir le temps de s’impliquer à 100 %, alors que le projet avancerait certainement à la vitesse de l’éclair si c’était le cas — « J’ai juste besoin de quelques mois à Los Angeles, et je pourrais le concrétiser. Je n’ai pas le temps… mais je pourrais le faire. C’est mon boulot. » Il est quand même important de rappeler que Josef Fares est actuellement occupé par le lancement et la promotion de Split Fiction, son futur titre 100 % coopératif à paraître le 6 mars. Nul doute qu’un film It Takes Two est loin d’être la priorité.

It Take Two, le film, est donc au point mort malgré les grands noms qui y sont attachés. Amazon Studios a effectivement réuni la star Dwayne Johnson et le duo de scénaristes Pat Casey/Josh Miller (les adaptations Sonic). Nul ne sait ce qui coince, mais Josef Fares semble avoir sa petite idée sur la question : « Il [Dwayne Johnson] ne sait probablement pas de quoi ça parle. C’est sans doute juste sa société de production. » Bref, tout porte à croire que des producteurs opportunistes ont voulu sécuriser les droits d’un jeu vidéo élu GOTY en 2021 et écoulé à plus de 20 millions d’exemplaires, sans idée concrète derrière la tête. En cela, on comprend mieux le pessimisme de Josef Fares.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+