Le Google Doodle du mercredi 29 janvier 2025 commémore le Nouvel An chinois et le passage à l’année du serpent. Il intègre un mini-jeu, qui devrait rappeler de joyeux souvenirs aux propriétaires d’un vieux téléphone Nokia.

On va vous parler d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Si, aujourd’hui, le téléphone incontournable prend la forme d’un iPhone (ou équivalent chez Android), autour des années 2000, c’est l’illustre Nokia 3310 qui faisait fureur et était le visage du marché. Au lycée, je jalousais celles et ceux qui avaient la chance d’en posséder un.

Le téléphone, qui n’avait strictement rien de smart, était notamment célèbre pour un mini-jeu : le Snake, ou jeu du serpent. En ce mercredi 29 janvier 2025, jour du Nouvel An chinois et de passage à l’année du serpent, le Google Doodle se met à la page. Et il nous offre ainsi la possibilité de (re)jouer au Snake qu’on a peut-être connu, à l’époque, sur le téléphone de Nokia — qui a eu droit à une réédition en 2017.

Google Doodle du 29 janvier 2025. // Source : Capture d’écran

Le Google Doodle permet de jouer à Snake

Le principe de Snake est simple comme bonjour : on dirige un serpent dans quatre directions (haut, bas, gauche, droite) avec l’objectif de lui faire manger des fruits sur son passage. Il y a des règles à respecter et d’autres à prendre en compte. Ainsi, le serpent grandit à chaque aliment consommé et il ne peut rentrer en contact ni avec les bords ni avec lui-même, sous peine de game over. À mesure que sa taille grimpe, ses déplacements sont de plus en plus compliqués à gérer.

Cela ne vous rappelle rien ? // Source : Capture d’écran

La version de Google mise sur les mêmes leviers (ce n’est pas une course contre le temps, plutôt une gestion maligne de l’espace à disposition). On notera aussi quelques paramètres sur lesquels jouer : couleur du serpent, forme de ses yeux, fruits avalés, vitesse (symbolisée par un animal), taille et thème du niveau… Il y a aussi des variantes avec des fruits pourris, qui font divaguer le serpent ou qui laissent des obstacles entre lesquels naviguer.

Bref, de quoi varier les plaisirs, sachant que des défis quotidiens imposent des règles et qu’il y a un mode aléatoire au besoin. On remarquera que Google a fait un effort sur l’habillage, notamment sur les bruitages et les animations (quand le serpent se cogne, l’effet est assez mignon).

Plein de paramètres pour pimenter les parties. // Source : Capture d’écran

Comment jouer au Snake de Google ?

Pour accéder au Google Doodle, il suffit d’aller sur la page principale de Google — le moteur de recherche — et de cliquer sur le bouton « Play », situé en plein milieu du logo à l’effigie d’un serpent. On peut en profiter sur ordinateur (avec les touches du clavier) ou sur un smartphone (avec l’écran tactile). Les plus nostalgiques diront que l’expérience originale s’apprécie avec des touches physiques.

