Lecture Zen Résumer l'article

Un bug est apparu dans le très populaire jeu Marvel Rivals. Il pénalise celles et ceux qui veulent jouer avec un framerate élevé, ce qui entraîne un ping à la hausse.

En théorie, plus on augmente le framerate — taux d’images par seconde — dans un jeu vidéo, plus l’expérience est confortable. C’est encore plus vrai dans un environnement compétitif. Sauf que ce n’est visiblement pas le cas dans Marvel Rivals, souligne Dexerto dans un article publié le 13 janvier.

En effet, un bug étrange touche ce concurrent très apprécié d’Overwatch : plus on augmente le nombre de fps, plus le ping serait élevé, ce qui augmentera alors la latence et le risque de subir des lags pénalisants. L’internaute Nick avait partagé cette observation le 9 janvier sur son compte X (ex-Twitter), et Dexerto l’a vérifiée en faisant ses propres tests.

Marvel Rivals // Source : MarvelRivals

Ne jouez pas avec un framerate trop élevé dans Marvel Rivals

Le meilleur de la pop-culture à moins de 2 €/mois Des classiques intemporels aux dernières séries à succès, le catalogue de Disney+ est unique. Ne manquez pas la saison 4 de The Bear ou la cérémonie des Oscars 2025 !

Le ping est le temps que mettent les données pour faire un aller/retour entre un ordinateur et un serveur. Il est de l’ordre de la milliseconde et, plus il est bas, mieux c’est pour profiter d’une expérience réactive. S’il est trop élevé, il peut y avoir un gros décalage entre l’action que vous souhaitez enclencher et sa conséquence dans le jeu. Dans un titre comme Marvel Rivals, où plusieurs joueuses et joueurs s’affrontent, il vaut mieux avoir un ping bas pour rivaliser.

L’entreprise Kaspersky, spécialiste de la cybersécurité, rappelle : « En général, un ping acceptable se situe autour de 40 ms à 60 ms ou moins. Un ping supérieur à 100 ms indique un retard notable, et au-delà de 170 ms, certains jeux refuseront entièrement votre connexion. Une valeur inférieure à 20 ms correspond à un ping idéal pour les jeux, avec des images claires, des actions rapides et aucun décalage pendant le jeu. » Ainsi, un jeu compétitif comme Marvel Rivals nécessiterait un ping inférieur à 50 ms.

Voici les résultats obtenus par les observateurs :

Nick Dexerto 30 fps 33 ms 28 ms 60 fps 41 ms 33 ms 90/110 fps 46 ms 37 ms fps illimités 66 ms 49 ms

Comme on peut le constater, la hausse est sensible à mesure qu’on augmente le framerate. Et si votre connexion internet ne permet pas un ping aussi bas, alors il est susceptible d’exploser en se montrant trop gourmand sur les fps. Il peut quasiment doubler en passant des 30 fps à un framerate déverrouillé. En attendant que les développeurs corrigent ce bug, il est préconisé de ne pas être trop gourmand sur la fluidité (autour des 100 fps est acceptable si votre connexion internet est bonne). Vérifiez quand même, au cas où.

À noter que ce n’est pas la première fois que Marvel Rivals a un souci avec le framerate. C’était néanmoins le cas inverse, découvre-t-on dans un article de Dexerto datant de décembre. Celles et ceux qui ne pouvaient pas jouer avec un framerate élevé étaient très désavantagés par rapport aux autres (mouvements plus lents et dégâts réduits pour certains héros). La mise à jour comptant pour la première saison a ajouté une option pour réduire les paramètres graphiques et, par conséquent, d’augmenter le nombre de fps. Ce qui se traduit aujourd’hui par un autre problème.

Pour aller plus loin Ce personnage de Marvel Rivals est aussi mignon que détesté

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+