Sony a annoncé la mise en chantier d’un film adapté des jeux vidéo Helldivers. Seul hic ? Ils sont trop inspirés de Starship Troopers pour éviter la redite.

Pendant le CES 2025, Sony a dévoilé ses plans concernant les adaptations de ses nombreuses licences en films et séries. Le plébiscite autour de The Last of Us, dont la saison 2 sera bientôt diffusée, et le succès encourageant d’Uncharted (plus de 400 millions de dollars au box office mondial) donnent des idées à la multinationale. Elle peut ainsi puiser dans ses nombreuses créations pour itérer à l’envi et conquérir les écrans, petits comme grands, du monde entier.

C’est ainsi qu’on va se retrouver avec un long métrage tiré des jeux vidéo Horizon ou encore une série d’animation aux couleurs de Ghost of Tsushima. Autre projet dévoilé : un film basé sur Helldivers, dont le second épisode, paru en 2024, continue de passionner des milliers de joueuses et de joueurs autour d’un conflit global face à des factions ennemies. On entrevoit toutefois un hic à son sujet.

A-t-on vraiment besoin d’un film Helldivers ?

Depuis son lancement début 2024, Helldivers 2 maintient sa communauté active et attentive grâce à des mises à jour qui constituent des pièces de narration. Les objectifs des missions, partagées par tout le monde, font avancer une histoire un peu méta, laquelle captive et fait évoluer le rapport de force entre l’armée humaine — qui est en réalité le grand méchant — et les menaces qui planent sur la Démocratie contrôlée.

En film, il apparaît difficile d’adapter cette narration moins directe, nourrie par le dynamisme des batailles et l’effort collectif. Surtout, Helldivers 2 est ouvertement inspiré d’un chef-d’œuvre du cinéma : Starship Troopers, récit de SF satyrique signé Paul Verhoeven. On y retrouve déjà le second degré articulé autour d’une nation militariste et totalitariste, et de la propagande qui en découle. En ce sens, un film Helldivers n’apparaîtrait que comme une redite d’un film majeur, qui continue d’inspirer bien des années après sa sortie.

Helldivers 2 puise aussi dans d’autres œuvres majeurs du Septième Art. Ainsi, les ennemis robots rappellent les Terminators, tandis que les films de guerre — La Ligne rouge, Apocalypse Now — se retrouvent dans la réalisation et les différentes ambiances du jeu. En somme, il va falloir que les scénaristes et le réalisateur, inconnus pour le moment, redoublent d’imagination pour ne pas souffrir de la difficile comparaison avec ses pairs.

On pourra toujours laisser le bénéfice du doute au projet, mais cette annonce s’accompagne de quelques réticences légitimes. Et il n’est pas interdit de penser que Sony a bien d’autres choses plus pertinentes à adapter avant de songer à Helldivers. Le succès du deuxième jeu motive, mais attention à ne pas trop tirer sur la corde.

