Le dojo Iron Dragons débarque dans la partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai, pour mieux corser le grand tournoi Sekai Taikai. Dans la bande-annonce de la série Netflix, Tori est mise à terre en quelques secondes.

La suite de Cobra Kai arrive ce vendredi 15 novembre et l’adrénaline sera au rendez-vous : nous allons enfin assister au Sekai Taikai, l’immense tournoi de karaté auquel se préparent les personnages. Ce ne sera pas la première fois que Cobra Kai et Miyagi-Do affrontent d’autres dojos, mais cette fois-ci, les règles vont changer.

Les Iron Dragons arrivent dans Cobra Kai

La fin de la première partie de la saison 6 signait le retour de Tori sous le drapeau noir de Cobra Kai. Elle va clairement donner du fil à retordre à Sam et Devon, avec qui elle était pourtant devenue amie. De même, Cobra Kai est dorénavant porté par Kwon Jae-Sung, choisi par Kreese pour sa pugnacité et, fidèle à son mantra, son absence de pitié. Mais dans l’arène de Barcelone, toute cette rivalité pourrait ne pas faire le poids face à de nouveaux concurrents et concurrentes. Le Sekai Taikai aurait-il été sous-estimé ?

Un dojo en particulier sera au cœur de cette partie 2 : les Iron Dragons (les dragons de fer). Le cocréateur, Josh Heald, définit leur état d’esprit ainsi : ils se pensent « plus grands que nature ». En clair, ils ont une haute opinion d’eux-mêmes, et pour cause : une parfaite maîtrise. Leur surentraînement les rend absolument redoutables. Josh Heald précise d’ailleurs que les Iron Dragons ont remporté le tournoi l’année dernière. Et c’était loin d’être leur première victoire au plus grand championnat de karaté.

Zara et Axel, deux nouveaux personnages de Cobra Kai, issus des Iron Dragons. // Source : Netflix

Bien qu’ils soient basés à Hong-Kong, leur équipe est internationale : ils vont « chercher les meilleurs combattants » sur le globe et les recrute dans leur dojo. « C’est une équipe conçue pour une compétition de classe mondiale et qui ramène le trophée à la maison de manière impitoyable », précise Josh Heald, qui décrit les Iron Dragons comme un « mastodonte ». Il définit en outre le Sekai Taikai comme le tournoi de All Valley… « mais sous stéroïdes ». Il est vrai qu’on apprenait, durant la partie 1, qu’il y avait déjà eu des morts durant ce championnat. Un « réveil brutal » s’annonce pour Miyagi-Do et Cobra Kai, tease le showrunner.

Zara et Axel vont mettre tout le monde à terre

Le court trailer dédié aux Iron Dragons nous donne un bon aperçu de leur puissance. Quand Tori déclare qu’elle va « s’occuper de la gamine », elle se retrouve finalement au sol quelques secondes plus tard. Son adversaire victorieuse ne semble même pas un peu essoufflée. De même que le « grand type » des Iron Dragons met au sol sans problème les deux compères de Tori.

Ces deux membres des Iron Dragons se nomment Zara et Axel et ils promettent d’être au centre de la partie 2. D’ailleurs, l’actrice qui interprète Zara dans la série Netflix n’est autre que la redoutable Rayna Vallandingham : experte en arts martiaux divers et variés, vous l’avez sans doute déjà croisée sur les réseaux sociaux car cette ceinture noire de taekwondo — à seulement 21 ans — est suivie par plus de deux millions de personnes et sa vidéo la plus regardée compte 43 millions de vues. Son personnage s’annonce implacable.

Tant mieux, Cobra Kai s’approche de la fin (cette saison 6 est la dernière) et le challenge ne cesse de s’intensifier. On a envie que nos adieux à cette série d’arts martiaux mémorable soit un feu d’artifices.

