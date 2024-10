Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitez modifier votre abonnement actuel, changer de plateforme, ou vous inscrire pour la première fois à un service de streaming musical, c’est le bon moment. Actuellement, Deezer augmente la durée de la période d’essai.

C’est quoi, cette offre Deezer ?

Alors que les doutes fusent sur une augmentation des tarifs des abonnements Spotify, Deezer propose dès aujourd’hui trois mois d’essai offerts sur son abonnement Deezer Premium, au lieu de deux mois habituellement. À la fin de la période d’essai, l’abonnement passe au prix de 11,99 € par mois, mais vous pourrez résilier. L’offre est disponible jusqu’au 5 novembre 2024.

C’est quoi, Deezer Premium ?

Comme tout abonnement premium, le principal intérêt de l’offre Deezer Premium est l’absence de publicité pendant la lecture de vos contenus. Vous pourrez aussi télécharger vos albums et vos playlists, pour les écouter hors connexion quand vous n’aurez pas accès à un réseau Wi-Fi. La qualité est aussi meilleure via la formule avec abonnement Premium, avec des fichiers audio d’une qualité supérieure (16 bits, 1 411 kbps).

Trois appareils différents peuvent être associés à votre compte, mais notez que vous ne pourrez pas écouter votre musique sur ces trois appareils simultanément. La plateforme française contient plus de 120 millions de titres et de nombreux podcasts. Tout comme Spotify, vous pourrez accéder à des mixes personnalisés et à de nombreuses playlists adaptées à vos préférences.

Cette offre est-elle une bonne affaire ?

Trois mois offerts, c’est une bonne offre pour tester la plateforme de streaming musicale, surtout que vous n’êtes pas obligé de payer l’abonnement à l’issue de ces trois mois. Notez que la formule Premium ne permet pas de créer des comptes pour les enfants. Il faudra passer par l’abonnement Deezer Famille, au prix de 19,99 € par mois avec un mois offert, qui permet de créer jusqu’à six comptes différents rattachés au même abonnement, avec des favoris et des recommandations personnalisées pour chaque membre de la famille, et l’écoute simultanée disponible.

Enfin, sachez que si vous disposez déjà d’un abonnement sur une autre plateforme comme Spotify, Apple Music ou Amazon Music, vous pourrez transférer vos playlists en quelques clics.

