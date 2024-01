Keanu Reeves est en train de bâtir son propre univers de science-fiction : BRZRKR. Pour ce faire, il s’associe avec l’écrivain China Miéville.

Devenu l’un des chouchous du public, Keanu Reeves est le héros de l’une des plus grandes sagas de la science-fiction : Matrix. On lui doit aussi une apparition dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077, et il incarne bien sûr John Wick. Mais, plus récemment, Keanu Reeves est aussi devenu un créateur littéraire, pour son propre monde de SF.

BRZRKR : c’est le titre du comicbook dont il est le scénariste, en association avec Matt Kindt à l’écriture, et avec Ron Garney aux dessins. Le contexte narratif n’est pas sans rappeler John Wick : le héros est un guerrier immortel, et le comicbook suit son périple à travers les époques. L’ouvrage, sorti début 2023 (chez Delcourt en France), est particulièrement violent et brutal, même si la critique y a trouvé un sous-texte narratif pertinent.

Cette histoire imaginée par Keanu Reeves va maintenant trouver son chemin dans les librairies dans une nouvelle forme : comme l’a relayé The Guardian le 10 janvier 2024, il va dorénavant travailler avec l’écrivain de science-fiction (et de fantasy urbaine) China Miéville.

On verrait bien Keanu Reeves dans le rôle principal… // Source : Éditions Delcourt

BRZRKR va devenir un roman, et une série, et une série animée

On doit à China Miéville l’ouvrage The City and the City, sorte de roman noir où la SF et la fantasy se mélangent, ou encore le Cycle de Bas-Lag et, dernier roman traduit en français en date, Les Derniers Jours du Nouveau-Paris (Au diable vauvert). China Miéville est multi-récompensé par la critique : il a remporté le prestigieux prix Arthur C. Clarke trois fois — il est le seul à pouvoir y prétendre.

Situé dans le même univers que le comicbook BRZRKR, le livre co-écrit par China Miéville et Keanu Reeves prendra le titre de The Book of Elsewhere. Il sortira cet été chez Penguin, et sera probablement traduit rapidement en français.

C’est « la science-fiction dans ce qu’elle a de meilleur », selon l’éditeur Ben Brusey, avec « un concept éblouissant, des personnages séduisants et une intrigue profonde et originale qui mêle action, drame et existentialisme d’une manière magistrale qui laissera les lecteurs émus et émerveillés. »

Ce n’est que le début : Netflix a acheté, très tôt, les droits de cet univers. Au programme, une série animée et une série live-action. Sans grande surprise, le héros sera incarné par… Keanu Reeves.

Pour aller plus loin 50 livres de SF du 21e siècle à lire une fois dans sa vie

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !