De nouvelles infos sur Life is Strange : Double Exposure ont été diffusées lors d’un livestream de Deck Nine, ce jeudi 13 juin 2024. On sait enfin comment les deux fins de Life is Strange 1 seront intégrées à cette suite, on en sait davantage sur Max et son pouvoir, avec de premières images de gameplay.

Un nouvel opus de Life is Strange, cela se fête. Mais un nouvel opus avec Max Caufield en personne, cela devient un événement : une première bande-annonce de ce nouveau jeu, Life is Strange : Double Exposure, a été diffusé le dimanche 9 juin 2024. Celui-ci est attendu pour octobre 2024. Dans un live, ce 13 juin, l’équipe du jeu — du studio Deck Nine — a fait de nouvelles révélations. On en sait désormais plus sur les personnages, l’histoire, le gameplay et… l’impact du choix final du premier jeu.

Que devient Max depuis Life is Strange 1 ?

La bande-annonce le présageait déjà : Max va devoir résoudre un crime. Son amie Safi va être assassinée. Mais elle découvre alors un nouveau pouvoir, celui d’ouvrir un portail vers une autre dimension, où Safi est vivante. Cette capacité va lui permettre de résoudre le crime dans sa dimension actuelle, mais aussi, il faut l’espérer, de l’éviter dans l’autre dimension.

Mais pourquoi Max ne remonte pas le temps, comme dans le premier jeu, pour éviter ce meurtre ? Felice Khuan, la directrice narrative de Double Exposure, clarifie : « Elle n’a plus son pouvoir lui permettant de rembobiner », non pas car elle l’a techniquement perdu, mais car elle refuse catégoriquement d’y faire appel.

Hannah Telle, l’actrice derrière Max Caufield, abonde : « Ce pouvoir a entraîné une dévastation extrême dans sa vie et dans celle de tous ceux qui l’entourent, y compris dans le continuum espace-temps », indique-t-elle. « C’est une arme mortelle, qui l’a empêché d’avoir une vie normale et des relations normales. Elle s’en est débarrassée avec certitude. » C’est aussi ce qui la bloquera, initialement, avec son nouveau pouvoir, qu’elle devra appréhender doucement.

Le pouvoir dans Double Exposure permet d’ouvrir un portail entre deux mondes parallèles. // Source : Deck Nine

Depuis la fin du dernier jeu, il s’est écoulé de nombreuses années. Elle était adolescente, elle est désormais une jeune adulte. Elle travaille à l’Université de Caledon, où elle n’est pas étudiante, mais une artiste en résidence, avec une carrière photographique en plein essor. Hannah Telle a dû faire évoluer sa voix pour s’y adapter, car le fait est que Max a désormais davantage confiance en elle. Elle reste bien entendu très secrète et introvertie, mais elle a laissé de côté les parts d’introversion qui l’empêchaient d’avancer et de nouer des liens.

Avant d’en arriver là, « elle a été sur les routes », précise Hannah Telle. « Elle ne sent bien nulle part. Elle prend des photos de lieux abandonnés et esseulés, tout ce qui est désolé, sombre, étrange. » Sans doute une façon d’exorciser les événements vécus dans le premier jeu.

Et Chloe dans tout ça ?

Le live stream de Deck Nine a partiellement levé le voile sur une question qui obsédait les fans : Chloe. Le premier jeu se terminait sur deux fins très distinctes, dévastatrices l’une comme l’autre, mais la bande-annonce de Double Exposure n’y fait pas référence. À partir de quelle fin démarre la suite ?

Jonathan Stauder, le game director, confirme que « le jeu respecte les deux fins ». Ainsi, les pensées de Max, son journal, ses textos, ses interactions et tout ce qu’elle révèle de son passé… tout cela sera impacté par la fin que vous avez choisie dans le premier Life is Strange.

Safi faisant référence à Chloe dans Life is Strange : Double Exposure. // Source : Deck Nine / Square Enix

Ce choix sera intégré directement au jeu, lors d’un dialogue avec Safi. « Safi and Max auront une conversation, très tôt dans le jeu, et Arcadia Bay viendra naturellement », indique Felice Kuan. La nouvelle meilleure amie de Max a en effet remarqué la photo de Chloe, dans les affaires de Max. Et, dans toute sa curiosité, elle lui pose directement la question : qui est-elle, que s’est-il passé. Il sera par ailleurs possible de préciser la nature de la relation — amicale ou amoureuse à votre guise — avec Chloe : 1) « We were just friends », ou 2) « We were hight school sweethearts ».

Amie ou petite copine ? (on connaît la réponse) // Source : Deck Nine / Square Enix

Bien entendu, la question d’un éventuel retour de Chloe dans Double Exposure est soigneusement contournée par l’équipe créative pour conserver la (possible) surprise. Mais Deck Nine reste clair sur une chose : Double Exposure pourra être joué et compris sans avoir joué au premier jeu, tout comme il permettra aux joueurs et joueuses de la première heure d’avoir une suite.

Le gameplay de Life is Strange : Double Exposure

Durant l’interview, Jonathan Stauder, le game director, a confirmé que Double Exposure serait un « murder mystery » : tout le récit constituera à résoudre le meurtre de Safi. Mais, précise-t-il, on passe rapidement d’un « whodunit » pour trouver le coupable à une question plus complexe : mais comment ce meurtre est-il seulement possible ? Pas de trace, pas d’arme : il y a une composante surnaturelle dans l’affaire, à en croire Stauder.

Max va encore assister au meurtre de l’une de ses proches… // Source : Deck Nine / Square Enix

Le gameplay intégrera ces deux mondes parallèles, chacun avec leurs spécificités. Le meurtre et l’absence de meurtre de Safi auront chacun des conséquences sur les lieux et les personnes. Mais chaque trame temporelle permettra aussi de résoudre l’enquête. Si gérer deux trames temporelles semble perturbant, ce sera volontairement le cas : il faudra faire attention aux dialogues, au risque sinon que Max ne parvienne plus à suivre.

Bien entendu, l’impact des choix reste un ingrédient conservé dans Double Exposure. On le voit durant la séquence de gameplay, on trouve le petit logo du papillon et l’effet sonore pour alerter sur un choix qui aura des conséquences. La vidéo montre aussi que la photographie sera intégrée au gameplay : on pourra prendre en photo les personnages ; en leur demandant parfois de poser pour nous. Enfin, il a été aussi clarifié que les choix auront aussi un impact relationnel : de la romance est au rendez-vous.

Safi et Moses

Deux personnages en particulier ont été évoqués durant le livestream, voici ce qui a été indiqué à leur sujet :

Safi. Elle est présentée comme la « nouvelle meilleure amie » de Max. Elle est très secrète également, mais s’avère paradoxalement très curieuse et pose toujours beaucoup de questions à Max. Peu avant son meurtre, elle voulait annoncer une « bonne nouvelle ».

Moses. C’est le meilleur ami de Safi, et un ami de Max. Avec une particularité : il est astrophysicien à l’université de Caledon. Ce background scientifique en fait un allié de taille pour Max, afin de l’aider à mieux comprendre ce pouvoir lié aux mondes parallèles. Mais il va falloir que Max accepte de se confier à quelqu’un.

Safi, Max et Moses (de gauche à droite). // Source : Deck Nine/Square Enix

