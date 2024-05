Lecture Zen Résumer l'article

Une mystérieuse scène post-générique de Call of Duty: Modern Warfare 3 a été découverte plus de dix ans après la sortie. Elle rend la fin un peu plus tragique encore.

L’ultime mystère de Call of Duty: Modern Warfare 3, FPS paru il y a treize ans, a peut-être été percé. Dans un article publié le 20 mai, Eurogamer mentionne l’existence d’une séquence post-générique inconnue jusqu’alors. Elle serait liée à des fichiers audio dénichés auparavant par des moddeurs, et qui n’étaient attribués à aucune scène présente dans le jeu. Coupé, cet épilogue aurait apporté une fin un peu plus tragique au Capitaine Price, le héros des jeux Modern Warfare.

Call of Duty: Modern Warfare 3 se termine dans une violence extrême, avec un combat entre le Capitaine Price et le terroriste Makarov sur un gratte-ciel. Le méchant finira pendu après une chute tandis que le héros aura bien du mal à se remettre de ses blessures. La dernière image montre Price en train d’allumer puis d’apprécier un cigare devant le corps sans vie de Makarov. La musique retentit alors, et le générique défile.

Ce que dit la scène post-générique de Call of Duty: Modern Warfare 3

Cette conclusion se veut ouverte, puisqu’on ne connait pas vraiment le destin du Capitaine Price. Pour les développeurs, c’était sans doute un moyen de se laisser une porte de sortie pour un éventuel Call of Duty: Modern Warfare 4, toujours avec le même héros (et alors que nombre de ses alliés sont tombés au combat). La saga Modern Warfare aura finalement droit à un reboot complet en 2019.

La scène post-générique, à l’inverse, montre un épilogue fermé. On retrouve Price fumant son cigare, tandis qu’un homme étrange apparaît dans le décor (on entend ses pas lourds). Dans les fichiers audio, il est identifié comme le « Shadow Man » — soit l’homme de l’ombre. Il ne fait qu’observer, sans rien dire, avant de repartir. Comme quelqu’un qui tirerait les ficelles.

Fin bonus de Call of Duty: Modern Warfare 3. // Source : Capture YouTube

La séquence se termine sur ce qui s’apparente à la mort de Price : il lâche son cigare et s’effondre avant que l’écran ne devienne de plus en plus trouble et n’affiche une photo souvenir (comme un hommage). Ces dernières images auraient tout de même été complexes à gérer dans une éventuelle suite, avec l’introduction possible d’un nouveau méchant (le « Shadow Man »), couplée à la disparition du personnage principal. Cette confusion a certainement poussé le studio Infinity Ward à revoir sa copie. Mais, au moins, on sait désormais à quoi sont attribués les mystérieux fichiers audio qui paraissaient inutilisés.

