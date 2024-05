Lecture Zen Résumer l'article

Des fans de Helldivers 2 et de Star Wars se sont amusés à combiner les deux univers dans un mod bluffant. Le résultat pourrait donner des idées à la branche gaming de Disney.

Disponible depuis février et promis à un long succès (sauf si Sony fait n’importe quoi), Helldivers 2 est ouvertement inspiré de deux sagas de SF : Starship Troopers et Terminator. Et s’il ressemblait plutôt à Star Wars ? Dans un tweet publié le 11 mai, le créateur de contenu Toasted a publié une longue vidéo dans laquelle on le voit jouer à une version très spéciale d’Helldivers 2, en compagnie de trois autres personnes.

En effet, un groupe de moddeurs talentueux s’est amusé à créer un mod Star Wars pour le jeu de tir du studio Arrowhead. Plus concrètement, ils ont transformé Helldivers 2 en un jeu estampillé Star Wars: The Clone Wars. Le résultat est impressionnant et on pourrait croire à un partenariat officiel avec Lucasfilm — seules les armes n’ont pas été modifiées ; elles conservent les mêmes bruitages et le même feeling.

Helldivers 2 x Star Wars // Source : Twitter Toasted

Ce mod Star Wars pour Helldivers 2 est génial

Avec ce mod, les joueuses et les joueurs d’Helldivers 2 incarnent des soldats de la 501ème légion, créée dans Star Wars pour prendre part à la bataille de Geonosis et accompagner Anakin Skywalker dans l’exécution de l’Ordre 66 (l’extermination de tous les Jedi). Elle sera plus tard intégrée dans l’armée impériale.

Les concepteurs ne se sont pas contentés de remplacer l’apparence des personnages. Ils ont aussi modifié les vaisseaux pour s’y croire un peu plus — on arrive par exemple en croiseur d’assaut de classe Venator de la République. Ensuite, une fois arrivé sur une planète, on découvre que les terribles automatons sont remplacés par des droïdes — y compris des droïdekas. Pour un fan de Star Wars, plus particulièrement du chapitre de la guerre des clones, il y a de quoi être satisfait, même s’il n’y a pas de sabre laser.

On voyage à bord d’un croiseur d’assaut de classe Venator. // Source : Twitter Toasted

Hélas, ce mod est à ce jour indisponible, ce qui vaut de nombreuses plaintes dans les commentaires. « Les gars, c’est un crime contre la démocratie contrôlée de ne pas nous donner ce mod », clame longarrowthegreat5230 sur YouTube. « C’est un meilleur jeu Star Wars que ceux que nous avons aujourd’hui », ironise pour sa part thatghostieboi8312.

Il reste à savoir si Toasted répondra à l’appel de la communauté et finira par partager les éléments qui lui ont permis de transformer Helldivers 2 en un jeu Star Wars.

Il reste également à savoir si cela remontera aussi jusqu’aux oreilles de Disney. Peut-être cela inspirera-t-il son département gaming pour un futur jeu vidéo de tir à la troisième personne. Cela pourrait aussi animer son service juridique. Après tout, Toasted utilise des éléments sensibles de la propriété intellectuelle de Disney.

