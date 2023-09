Le studio Supergiant Games a donné des nouvelles du très attendu Hades II, dévoilé fin 2022. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.

On a enfin des nouvelles du très attendu Hades II, suite d’un des meilleurs jeux de ces dernières années et officialisée fin 2022. Dans un communiqué publié le 14 septembre, Supergiant Games a fait le point sur le projet. Principale information à retenir : l’accès anticipé sera disponible durant le deuxième trimestre de l’année 2024, aussi bien sur Steam que sur Epic Games Store.

En revanche, Supergiant Games n’a aucune idée d’une fenêtre de sortie pour la version finale d’Hades II. « On ne sait pas exactement combien de temps il nous faudra pour terminer la v1.0, puisque notre précédente expérience avec l’accès anticipé nous a appris à se confronter à l’inattendu », confie le studio. Aujourd’hui, il est concentré sur des éléments essentiels de gameplay en vue de proposer un premier test technique à une poignée d’élus.

La nouvelle héroïne de Hades 2. // Source : YouTube/Supergiant Games

L’accès anticipé de Hades II promet un contenu conséquent

Cet accès anticipé qui pourrait être très long sera surtout pénalisant pour celles et ceux qui voudront découvrir Hades II ailleurs que sur PC. Le premier opus a connu un portage sur toutes les plateformes en 2020 puis en 2021, mais bien après sa disponibilité en amont sur PC (fin 2018). Il n’est pas interdit de penser que Supergiant Games a su tirer des enseignements de la production d’Hades pour éviter une attente trop étirée. En l’état, il ne faut pas s’attendre à voir débarquer la version finale d’Hades II avant 2025.

Supergiant Games tient en tout cas à opter pour la même formule qui a fait le succès d’Hades. Ainsi, l’accès anticipé d’Hades II proposera déjà un contenu conséquent, qui sera régulièrement alimenté par des mises à jour et des changements décidés en fonction des retours. « L’histoire sera agrémentée à chaque mise à jour, avec l’ajout de nouveaux personnages et des relations plus profondes avec ceux qui seront déjà là », indique l’entreprise. Elle ne veut pas que la toute première version d’Hades II, bien qu’incomplète, propose une expérience au rabais.

Pour rappel, Hades II ne s’articulera plus autour de Zagreus. Le héros du premier épisode sera remplacé par Melinoë, sa sœur décrite comme la « Princesse immortelle des enfers ». Elle se chargera d’affronter les forces de Cronos, le Titan du temps. Pour triompher, elle pourra se lier d’amitié avec d’autres divinités, comme Apollon, Hecates, Nemesis ou encore Moros. Le tout dans une ambiance qui n’hésite pas à tomber dans l’érotisme assumé.

