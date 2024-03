Deux contrefaçons du jeu Helldivers 2 sont apparues sur la plateforme Steam. Ces arnaques visent à tromper les personnes les moins vigilantes.

La popularité grandissante de Helldivers 2 donne des idées à des personnes malavisées. Comme on peut le découvrir dans un tweet publié le 1er mars par Culture Crave, « deux jeux indépendants sur Steam ont tenté de tromper les joueurs en se faisant passer pour des copies à prix réduit d’Helldivers 2 ». Ces arnaques ont depuis disparu de la plateforme de Valve.

Les deux logiciels étaient proposés à 12,49 $ et 19,99 $, contre 39,99 $ pour le jeu original, édité par Sony. On comprend le but : faire croire à celles et ceux qui n’auraient pas encore craqué que le jeu de tir, disponible depuis le 8 février, est déjà en promotion. De quoi piéger les personnes les moins vigilantes, croyant faire une affaire.

Sur une note humoristique, certains fans parmi les plus investis ont imaginé que ce sont en fait les robots (l’une des deux factions ennemies) les auteurs de ces scams, dans le but de fausser la guerre.

Attention aux faux jeux qui pullulent sur Steam

Découvrant la supercherie, Johan Pilesdedt, le patron du studio qui a développé Helldivers 2, s’étonne que Steam autorise ces fausses pages. Elles sont en réalité basées sur de vieux jeux dont les créateurs modifient les informations.

Comme le rappelle l’internaute et observateur DCS, « ces pages vous permettront de récupérer de vrais jeux, mais il s’agit de petits jeux qui n’ont aucune présence médiatique. Proposer un jeu avec le même nom qu’un jeu existant est compliqué, mais modifier les informations d’une page qui existe déjà est très facile. »

Il y a une forme de laxisme de la part de Steam, devant un phénomène en place depuis longtempsl y a quelques jours, des petits malins ont tenté de faire revivre The Day Before. « Valve n’a pas l’air d’avoir été suffisamment inquiété pour chasser activement ce phénomène. L’entreprise va probablement le faire désormais, car Palworld, Last Epoch et Helldivers 2 sont des gros jeux », complète DCS. Car, oui, les arnaqueurs n’utilisent pas uniquement Helldivers 2, mais tous les jeux susceptibles de faire du trafic (comme Palworld).

L’un des faux jeux Helldivers 2. // Source : SteamDB

L’un des faux jeux Helldivers 2 porte en réalité le nom Figurality, comme on peut le voir sur sa fiche accessible sur SteamDB, la base de données de Steam. Le nom a bien été modifié en « Helldivers 2 » en date du 1er mars, et que la fiche du produit a été garnie d’informations siphonnées de celle du titre officiel (nom du studio, description, images,…). L’illusion est parfaite, sauf si on s’intéresse à la date de lancement : Figularity est sorti le 4 novembre 2023, contre le 8 février 2024 pour Helldivers 2. C’est ici que la supercherie trouve sa limite.

À défaut d’être vigilant sur ce phénomène, Steam rembourse très facilement (à partir du moment où son temps de jeu ne dépasse pas les deux heures). Cela permet de ne pas être victime très longtemps de l’arnaque, en récupérant vite son argent. Bref, les auteurs de ces scams n’ont pas grand-chose à gagner, sinon enquiquiner les studios et les éditeurs qui respectent les règles.

