Un nouveau contenu à télécharger (DLC) de Call of Duty: Modern Warfare III permet d’obtenir une arme spéciale, qui comporte un mème lié à un problème qui agace les fans depuis des années.

Parce qu’elle existe depuis des années, la saga Call of Duty a absolument tout connu : les moments de gloire, les records comme les problèmes. Certains sont plus persistants que d’autres, à l’image de cette notification qui doit hanter nombre de fans. Parfois, quand on lance le jeu, un message fâcheux est envoyé. Celui-ci déclare qu’il est nécessaire de redémarrer Call of Duty après une mise à jour, comme l’a fait remarquer un tweet du SAV publié en février 2020. Activision a décidé de monétiser ce mème.

Dans un article du 5 janvier, Kotaku mentionne l’existence d’un nouveau DLC pour Call of Duty: Modern Warfare III. Intitulé « Insert Coin Mastercraft » et coûtant 2 400 points COD (soit 20 €), il permet notamment de récupérer une arme spéciale, la mitrailleuse Arcade Rythm, qui arbore une animation spéciale. Celle-ci fait une référence directe au fameux mème « Update requires restart ».

Quand Call of Duty fait dans l’autodérision

Comme on peut le voir dans cette vidéo publiée sur YouTube le 6 janvier, la mitrailleuse est équipée d’un écran et de touches d’une manette de console. En l’inspectant, notre soldat va alors essayer de lancer une partie, jusqu’à se retrouver en face de la notification « Update requires restart ». Les développeurs sont allés jusqu’au bout de l’autodérision : le personnage s’agace, prononce des jurons et tapent l’arme comme si ça pouvait mieux marcher ainsi. « Une mise à jour requiert un redémarrage ?! Comme à chaque p***** de fois ! », entend-on.

Le message « Update requires restart » est une hantise, car il peut frustrer celles et ceux qui espèrent pouvoir lancer une partie de Call of Duty assez rapidement. En fonction de la plateforme sur laquelle on joue, fermer puis relancer le jeu peut prendre plusieurs longues minutes. C’est du temps perdu, et un souci qui existe toujours aujourd’hui. Les Call of Duty, principalement les plus récents, reçoivent des mises à jour en permanence et jouer ressemble parfois à un immense chemin de croix (ou un test de patience, c’est selon).

Bien entendu, il est rigolo de voir qu’Activision se moque de Call of Duty avec cet énième DLC disponible dans Call of Duty: Modern Warfare III. Mais derrière la blague, il y a surtout un nouveau moyen de gagner un peu d’argent. Drôle, mais jamais totalement désintéressé.

