Le jeu culte Super Mario 64, première aventure du célèbre plombier de Nintendo en 3D, a failli intégrer un mode multijoueur avec Luigi au casting. Une vidéo d’un prototype aurait récemment été découverte.

Et si Luigi avait été un personnage jouable dans Super Mario 64 ? Le jeu culte, première aventure en 3D du célèbre plombier, a bien failli intégrer un mode multijoueur, qui aurait permis d’incarner le frère vêtu d’une salopette verte. Comme on peut le découvrir dans cet article d’Eurogamer publié le 17 décembre, une vidéo d’un prototype aurait récemment été retrouvée. On y voit une silhouette ressemblant à Luigi, prouvant que Nintendo a poussé l’idée très loin.

« Voici la seule séquence où on peut voir le mode multijoueur de Super Mario 64, tirée d’une vidéo de Spaceworld 95, avec un plan de caméra qui montre les deux personnages », indique Yakumono, un développeur, dans un tweet publié le 15 décembre. La vidéo a été publiée sur YouTube il y a trois semaines. Certains fans sont persuadés qu’il s’agit bien de Luigi, d’autres refusent d’y croire, comme l’internaute CUD — « Prêtez attention à la dérive des couleurs sur les deux téléviseurs cathodiques. C’est probablement Mario aussi sur l’écran de droite. »

Serait-ce Luigi dans Super Mario 64 ? // Source : Capture YouTube

Luigi dans Super Mario 64 ? Ce n’est pas vraiment un secret

Qu’importe l’avis des passionnés sur l’identité du personnage dans la vidéo, la présence de Luigi dans un mode multijoueur de Super Mario 64 est très documentée. Shigeru Miyamoto, père de Mario, avait par exemple évoqué l’idée dans le guide stratégique officiel, paru en 1996 (et dont on peut trouver les archives sur le web). Il expliquait à l’époque : « Il [Luigi] était dans le jeu. Mais, en raison de problème de mémoire, nous avons dû le retirer. On devait ensuite l’inclure dans un mini-jeu inspiré de Mario Bros., mais comme la majorité des propriétaires n’aurait eu qu’une seule manette en achetant la console, on a oublié cette idée. »

Plus tard, à l’occasion d’un Iwata Ask publié sur le site de Nintendo, Shigeru Miyamoto a donné des précisions sur ce qu’aurait pu être le mode multijoueur de Super Mario 64 : « L’écran était divisé en deux et ils [Mario et Luigi] pouvaient se rendre au château séparément. Quand ils se croisaient dans le couloir, j’étais vraiment heureux. Il y avait aussi un mode où la caméra était fixe et où Mario s’échappait, devenant de plus en plus petit. »

Dans cette interview officielle en compagnie de l’ancien président de Nintendo (disparu en 2015), il confie aussi qu’il a fallu attendre une console suffisamment puissante, comme la Wii, pour voir un mode multijoueur dans un jeu Mario. « Son processeur est plus rapide, ses capacités graphiques sont avancées et elle possède une grande quantité de mémoire », précise-t-il. Pour rappel, un mode multijoueur a fini par exister dans Super Mario 64, grâce au travail des moddeurs. Une modification que Nintendo n’a pas appréciée.

