Suika Game est le nouvel exemple d’un jeu sorti depuis des mois et qui perce aujourd’hui. Son atout ? Il est mignon et coloré, et surtout fort addictif. C’est un mélange entre Tetris et 2048.

Ce n’est pas un jus de fruits, mais un jeu de fruits. Si vous avez fréquenté Twitch ces derniers temps, peut-être êtes-vous tombé sur des chaînes diffusant le jeu Suika Game. Il s’agit d’un puzzle game aux graphismes mignons, où on fait tomber des fruits pour faire grimper son score. Disponible depuis décembre 2021 au Japon, le jeu est en train de se bâtir un beau succès depuis sa sortie partout dans le monde, presque deux ans plus tard.

Comme le note le journaliste spécialisé dans les jeux vidéo Oscar Lemaire, dans un tweet publié le 8 novembre, les ventes de Suika Game ont connu une accélération notable ces derniers jours. Une preuve que le bouche-à-oreille a marché pour cette exclusivité Nintendo Switch vendue 2,99 € et développée par Aladdin X. Vous n’avez pas la console de Nintendo ? Il existe de nombreux clones, à l’instar de cette version web accessible gratuitement.

Comment Suika Game va vous faire procrastiner

Suika Game est un savant mélange entre Tetris et 2048, deux autres jeux au haut potentiel addictif. On y empile des fruits, qu’on peut comparer à des ballons dans le comportement physique, dans le but de les fusionner jusqu’à obtenir une pastèque (d’où le surnom « Watermelon game »). À l’origine, Aladdin X a développé Suika Game en tant qu’application pour les projecteurs de la marque popIn. Sa popularité a donné envie à l’entreprise de développer un jeu à part, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Si Suika Game plaît autant, c’est parce qu’il repose sur un gameplay simple. La seule difficulté ? Ne pas empiler trop de fruits au risque de déborder de la grille, signifiant alors un game over.

Les règles de fusion s’établissent comme suit :

Deux cerises donnent une fraise ;

Deux fraises donnent un raisin ;

Deux raisins donnent une mandarine ;

Deux mandarines donnent une orange ;

Deux oranges donnent une pomme ;

Deux pommes donnent une poire ;

Deux poires donnent une pêche ;

Deux pêches donnent un ananas ;

Deux ananas donnent un melon ;

Deux melons donnent une pastèque.

L’astuce consiste à faire tomber correctement les fruits aléatoires, en gardant en mémoire qu’ils ont tendance à rouler facilement. On comprend vite que la clé de la réussite est une occupation maximale de la grille à disposition, en évitant les espaces entre les fruits qui ont des formes sensiblement similaires (des cercles, hormis les fraises et les raisins) et se distinguent surtout par leur taille (la pastèque prend beaucoup de place).

Le succès soudain, mais tardif, de Suika Game a démarré quelques jours avant sa disponibilité ailleurs qu’au Japon, comme le souligne cet article de Games Radar publié le 11 octobre. Comme toujours avec ce type de phénomène, qu’on pourra comparer à Among Us ou Vampire Survivors, tout est d’abord venu des créateurs de contenu — y compris des vTubers ou des grosses chaînes comme Ado (plus de 5,7 millions d’abonnés sur YouTube). En octobre, le jeu a compilé 9,29 millions d’heures de visionnage, contre un peu moins de 2 millions un mois plus tôt (+412 %). En novembre, Suika Game a déjà engrangé en 9 jours ce qu’il a fait sur l’intégralité du mois de septembre.

Bien entendu, il va falloir se méfier de tous les clones qui vont pulluler ces prochaines semaines, notamment sur les smartphones et les tablettes. Dans un tweet publié le 2 octobre, Aladdin X a déploré l’existence d’une copie baptisée Watermelon Game sur l’App Store. « Soyez vigilant quand vous téléchargez des applications similaires », prévient l’entreprise, consciente que des malwares peuvent s’y nicher.

