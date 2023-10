Microsoft commence à bloquer les accessoires tiers, normalement conçus pour fonctionner dans l’écosystème Xbox. S’ils ne sont pas certifiés, ils finiront par devenir inutilisables.

Faites attention aux manettes que vous utilisez sur Xbox. Comme repéré par The Verge dans un article publié le 30 octobre, Microsoft commence à bloquer les accessoires qui ne sont pas certifiés pour fonctionner avec ses consoles. Si vous vous trouvez dans cette situation, un code erreur « 0x82d60002 » apparaîtra à l’écran pour vous indiquer que votre accessoire ne marchera plus. La date d’arrêt de la compatibilité est fixée au 12 novembre 2023, à en croire cette capture d’écran.

Macaron Designed for Xbox // Source : Microsoft

« À partir du moment où vous connectez un accessoire non autorisé et recevez un code d’erreur 0x82d60002, vous aurez deux semaines pour utiliser l’accessoire, après quoi il sera bloqué à l’utilisation avec la console », indique Microsoft dans une page officielle. Il est donc vivement recommandé de se tourner vers les produits conçus par la firme de Redmond ou ses partenaires. Depuis le lancement de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, un macaron vert « Designed for Xbox » est appliqué sur les accessoires concernés.

Microsoft fait la chasse aux produits Xbox qui ne sont pas certifiés

« Les accessoires de Microsoft et d’autres partenaires de matériel Xbox sous licence sont conçus et fabriqués selon des normes de qualité en matière de performance, de sécurité et de sûreté. Les accessoires non autorisés peuvent compromettre l’expérience de jeu sur les consoles Xbox », stipulent les règles.

Cette décision affecte certaines entreprises, dans le sillage de Brook Gaming, qui vend un adaptateur pour brancher une DualSense — manette PS5 — sur Xbox (le Wingman XB 2). Dans un communiqué diffusé le 20 octobre sur Twitter, le fabricant fait savoir qu’il travaille actuellement sur une solution pour assurer que ses produits continueront de fonctionner, dans le futur. Quand on se rend sur sa boutique, une notification apparaît pour alerter les internautes.

Le fait est que certains adaptateurs affectés ne sont pas du tout utilisés à des fins de triche. Il y a donc des victimes collatérales, comme le souligne Maximilian Good, créateur de contenu spécialisé dans les jeux de combat et dont la chaîne YouTube pèse plus de 1,66 million d’abonnés. Il déplore : « C’est en réalité une mise à mort pour les petits tournois de combats organisés sur Xbox ou pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d’acheter plus d’un stick arcade. Les adaptateurs de Brook Gaming ne sont pas des outils de triche. »

