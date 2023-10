Numerama vous fait découvrir en exclusivité (mondiale !) deux cartes des Cavernes Oubliées d’Ixalan, la prochaine extension de Magic, à quelques semaines de son lancement.

Les Cavernes Oubliées d’Ixalan, la 98e et prochaine extension de Magic, arrive en boutique le 17 novembre 2023. Trois semaines à patienter avant de redécouvrir ce qui est sans doute l’un des plans les plus bigarrés de tout le multivers du jeu.

C’est quoi, Ixalan ?

Comme expliqué dans de précédents articles, le monde de Magic est divisé en différents plans, des univers à part peuplés par des créatures bien spécifiques. Kamigawa, Ikoria, Kladheim… il y en existe des dizaines, chacun inspiré par une culture et un folklore populaire (contes de fées, Japon médiéval, etc.).

Ixalan est l’un de ces plans. Et c’est surtout une espèce de fourre-tout de différents univers pulp et de la pop culture. D’inspiration essentiellement méso-américaine, on y trouve pêle-mêle des humains, des dinosaures, des pirates, des conquistadors-vampires, des ondins… même des dieux.

Ghalta, un (très) gros dinosaure ! // Source : Wizards of the Coast

Assez étonnamment, ce mélange fonctionne plutôt bien, et les deux précédentes incursions sur le plan (deux extensions en 2017 et 2018) ont plu aux joueurs. Un retour sur Ixalan est donc une bonne nouvelle.

Cette fois-ci, l’exploration se concentre sur un vaste monde souterrain, doté de son propre soleil, et source de richesses et de pouvoir. Et surtout habité par les mycoïdes, un peuple fongique doté d’un esprit et d’un corps collectif (à l’instar de The Last of Us).

Du vieux et du neuf

De nombreux personnages connus, de ce plan ou d’autres, refont leur apparition. Des mécaniques anciennes font également leur retour : les cartes recto verso qui se retournent, et la capacité d’explorer.

Dans le même ordre d’idée, et à l’instar de ce qui avait été fait dans de précédentes extensions (Strixhaven et Les Friches d’Eldraine) des artefacts mythiques, issus de l’histoire du jeu, sont proposés avec de nouvelles illustrations, dans « La Caverne aux Trésors », une sous-collection dans l’extension.

Mais, évidemment, comme dans toute extension, de nouvelles mécaniques arrivent aussi :

le façonnage, pour en quelque sorte fabriquer une carte avec d’autres ;

la découverte, qui reprend grosso modo la mécanique de cascade ;

la descente, une capacité qui s’active si une carte a été mise dans le cimetière ce tour-ci ;

un nouveau type de jeton (les cartes) et de marqueur (la fatalité).

Nous ne détaillons pas leur effet pour ne pas alourdir votre lecture, mais tout est expliqué sur le site de l’éditeur pour les plus curieux.

Enfin, tous ces gros dinosaures sont l’occasion d’une collaboration qui tombe à point nommé. Peut-être trouverez-vous une des 26 cartes représentant un lieu ou un personnage de la franchise Jurassic World !

Une carte de la collaboration avec Jurassic World. // Source : Wizards of the Coast

Découvrez deux cartes Magic en exclusivité mondiale

En partenariat avec Wizards of the Coast, Numerama vous dévoile en avant-première, et en exclusivité mondiale, deux cartes de l’extension Les Cavernes Oubliées d’Ixalan, que vous aurez peut-être la chance d’ouvrir dans vos paquets.

La première est Défossiliser, un rituel permettant de ressusciter une créature, puis d’explorer dans la foulée. Les mécaniques qui exploitent le cimetière sont toujours fortes et très appréciées. Même s’il y a de plus en plus de possibilités (trop ?) d’exiler les cartes, plutôt que de les mettre au cimetière, les sortant ainsi complètement de la partie.

Défossiliser. // Source : Wizards of the Coast

La seconde, Poigne des soleils, est une réédition issue de la Caverne aux trésors expliquée plus haut. Une fois en jeu, elle permet de remplacer le coût de vos cartes par un mana de chaque couleur. Pas terrible, non ? Oui. Sauf à avoir, par exemple, également joué une vieille carte, Morophon l’abordant, qui réduit le coût de vos cartes d’un mana de chaque couleur… Avec les deux en jeu, toutes vos cartes sont gratuites !

Poigne des soleils. // Source : Wizards of the Coast

Une fois encore, l’équipe de conception parvient à nous donner envie, et il y a quelques membres de la rédaction de Numerama pour en témoigner. N’hésitez pas à visiter les autres sources proposant des avant-premières exclusives, notamment nos amis francophones Le Journal du Geek et Le Pincecrâne.

Comme d’habitude, plusieurs produits sont proposés, selon votre façon de jouer et votre budget : bundle, booster de draft, d’extension, collector, ou decks Commander. Et, évidemment, vous pourrez aussi y jouer sur Arena, la version numérique du jeu, quelques jours en avance, à partir du 14 novembre.

