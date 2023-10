Bâtissez les plus beaux monuments pour la grandeur de votre civilisation, tout en évitant que les savoirs qu’ils renferment ne tombent dans l’oubli. C’est Ancient Knowledge, notre jeu de société de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société Ancient Knowledge ?

Ancient Knowledge est un jeu de cartes dans lequel vous construisez des monuments à différentes époques. Mais toutes ces constructions sont éphémères, et inexorablement s’acheminent vers leur déclin. Saurez-vous conserver les savoirs qu’elles renferment pour les transmettre aux générations futures ?

Accessible à partir de 12 ans, pour 2 à 4 joueurs, c’est un jeu dans lequel vous devez optimiser la synergie entre vos cartes pour construire un « moteur de jeu » qui évolue au fil des tours. La durée d’une partie dépend du nombre de joueurs, mais comptez une trentaine de minutes par participant.

Édité par iello, Ancient Knowledge est un jeu de Rémi Mathieu, illustré par Pierre Ples, Adrien Rives et Émilien Rotival, et commercialisé au prix de 37,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Mise en place et règles du jeu Ancient Knowledge

La mise en place est simple et rapide, ce qui est plutôt bienvenu pour un jeu de ce gabarit.

Chaque joueur reçoit son propre plateau personnel, représentant notamment une frise du temps, au-dessus de laquelle seront construits les monuments.

Une partie à 3. // Source : Iello

On distribue ensuite dix cartes à tout le monde, et on place trois tuiles de connaissance au centre de la table.

Des monuments à différentes époques. // Source : Iello

À quelques détails près, la partie peut déjà commencer.

Déroulement d’une partie

À son tour de jeu, on réalise deux actions parmi les cinq possibles. Éventuellement deux fois la même.

La plus courante consiste à construire un monument, en plaçant une carte de sa main sur l’époque adéquate (entre 1 et 6) sur sa frise chronologique. Tous les monuments arrivent avec un certain nombre de savoirs, représentés par des petits jetons en forme de pierre gravée qu’on place sur la carte.

Les monuments procurent des points de victoire à la fin de la partie, et un effet, immédiat au moment de la construction, ou permanent tant qu’ils sont présents. On peut aussi éventuellement les construire à une autre époque que la leur en défaussant des cartes. Mais attention, car chaque époque ne peut se voir attribuer que deux constructions à la fois.

Il existe également des artefacts, qui eux n’occupent pas d’emplacement sur la frise, et nous procurent un avantage pour le reste de la partie.

Le plateau d’un joueur. // Source : Iello

Une autre action possible consiste à apprendre une connaissance parmi les tuiles au centre de la table, à condition de respecter ses prérequis. Cela vous procure un effet immédiat (piocher des cartes, faire défausser des cartes aux adversaires, etc.) ou des points de victoire en fin de partie.

Deux actions permettent, en simplifiant, de piocher de nouvelles cartes.

La dernière, enfin, permet de retirer des jetons de savoir des cartes de votre frise, en défaussant des cartes de votre main. Vous les apprenez en quelque sorte, les archivez. Mais pourquoi donc est-ce important ? Car, se débarrasser ainsi de ses cartes impacte nécessairement ses possibilités futures.

Des cartes de connaissance. // Source : Iello

Car à la fin de votre tour, le temps fait son œuvre, et vos monuments déclinent petit à petit. Tous sont décalés d’un cran (de la période 6 vers la 5, de la 5 vers la 4, etc.), et ceux qui se trouvaient sur la première période sont détruits, emmenant avec eux les savoirs qu’ils contenaient. Et ces savoirs perdus sont synonymes de points négatifs en fin de partie.

Les tours se suivent de la sorte, et la partie prend fin quand un joueur a au moins 14 monuments dans son passé. On additionne les différents points de victoire obtenus, et le plus gros score l’emporte.

Pourquoi jouer à Ancient Knowledge ?

Ancient Knowledge est ce qu’on appelle communément un « engine building », un jeu dans lequel on construit un « moteur », qui se perfectionne au fur et à mesure que la partie avance, et procure de plus en plus d’avantages. À l’instar de Gizmos ou Splendor Duel par exemple.

Source : Iello

Mais sa grande originalité vient du fait que ce moteur ne va pas uniquement s’améliorer, il va aussi se casser, quand vos monuments les plus anciens tombent en déclin. Il faut donc sans cesse le réparer et prévoir en amont les synergies entre vos différentes cartes. Au moindre couac, au moindre grain de sable, votre moteur est grippé.

Notons également le très chouette matériel, notamment au niveau des illustrations, magnifiques… même si on est plutôt concentré sur les effets des cartes quand on joue.

Mais attention, car même si l’interaction entre les joueurs n’est pas absente, elle est plutôt légère. Et si son tour de jeu est très agréable, on ne peut pas faire ou prévoir grand-chose pendant celui des autres. Si ça ne pose aucun problème à deux joueurs, que c’est acceptable à trois, nos parties à quatre nous semblaient interminables.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

À noter que la boîte arbore un petit macaron « Expert ». Alors certes, Ancient Knowledge n’est pas à mettre entre toutes les mains, au risque de perdre un joueur un peu novice. Mais il n’est pas pour autant réservé aux seuls experts non plus. Vous devriez vous en sortir sans problème si vous avez un petit peu d’expérience. Les règles ne sont finalement pas très complexes, simplement les choix sont nombreux la plupart des tours, en raison du nombre important de cartes qui passent entre nos mains. On connait des jeux nettement plus complexes (voire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexes).

Si vous aimez les jeux d’optimisation et mettre en place un moteur à combos qui s’améliore avec le temps, Ancient Knowledge est clairement fait pour vous. Les règles ne sont pas complexes, et la durée des parties contenue, à condition d’y jouer à deux, éventuellement à trois. Le nombre de cartes est conséquent, et le renouvellement est assuré. Cerise sur le gâteau, les illustrations sont très réussies, et la boîte n’est pas très grande, mais bien remplie. Nous avions hâte de l’essayer, et n’avons vraiment pas été déçus par nos parties.

En bref Ancient Knowledge Voir la fiche 37,90 € sur Philibert On a aimé La satisfaction de mettre en place des combos

La très chouette mécanique de vieillissement des cartes

Très jolies illustrations

Idéal à 2 On a moins aimé Beaucoup trop long à 4

Le hasard de la pioche peut être un poil frustrant

