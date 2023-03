Capcom a laissé un vieux easter egg dans le remake de Resident Evil 4. L’opportunité rêvée pour les fans de la première heure de troller les joueuses et les joueurs qui découvrent le jeu d’horreur en 2023.

« Tirer dans l’eau pour obtenir des objets » : cette phrase, qu’on peut trouver dans les évaluations de la version Steam du remake de Resident Evil 4, a tout d’un conseil bienvenu. Dans ce jeu d’horreur de Capcom, la gestion des ressources est primordiale et toute opportunité de récupérer des munitions est bonne à saisir. Sauf que vous ne recevrez aucune ressource en tirant dans le lac de Resident Evil 4 — comme le prouve cette vidéo macabre publiée sur YouTube.

Le remake de Resident Evil 4 est hyper fidèle au jeu original, jusque dans les easter eggs. Dans le Resident Evil 4 initialement sorti en 2005 sur GameCube, les développeurs s’étaient amusés à troller les joueuses et les joueurs avec cette séquence du lac. Quand on tirait dans l’eau, on réveillait un immense monstre marin qui venait nous manger (monstre matin qui fait office de boss quelques minutes plus tard). Ce gag n’a pas été retiré dans le remake, ce qui encourage les connaisseurs à se jouer de la naïveté de celles et ceux qui n’ont jamais joué à Resident Evil 4.

Ne tirez pas dans le lac de Resident Evil 4 !

Que ce soit dans le Resident Evil 4 de 2005 ou dans celui de 2023, tirer dans le lac ne vous apportera rien d’autre qu’une mort inévitable. Il est rigolo de constater que Capcom n’a pas modifié ce passage, rendant alors hommage à tous ces game over empilés par les fans de la première heure un peu trop curieux. Aujourd’hui, les personnes concernées se vengent sur les néophytes, et ils utilisent les outils mis à leur disposition de manière très pertinente.

Dans les évaluations Steam, on peut trouver plusieurs messages qui recommandent de tirer dans le lac. Certains promettent même une tenue inédite. Les victimes tombent facilement dans le panneau pour plusieurs raisons. Ainsi, les évaluations Steam peuvent être appuyées par les membres de la communauté, à partir du moment où ils les trouvent pertinentes. Les malotrus se servent donc de cette fonctionnalité pour soutenir les avis mensongers et tromper celles et ceux qui les lisent. C’est à se demander si les trolleurs ne se sont pas organisés pour fomenter un plan parfait.

D’autres utilisent TikTok et son potentiel viral pour partager des faux guides. C’est par exemple le cas avec cette publication vue près d’un million de fois. L’auteur a poussé le bouchon jusqu’à énumérer des étapes précises à respecter pour obtenir un bonus (une tenue en réalité offerte dans la version Deluxe du jeu). « Et tirez sur le caillou de droite, puis celui de gauche dans la mine, et vous aurez une paire de Stan Smith », ironise l’un des commentateurs. Franchement, c’est très drôle.

