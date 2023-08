Jimmy Donaldson, aka MrBeast, est devenu une star de YouTube avant même d’avoir eu 25 ans. Mais, au fait, d’où vient son pseudo ?

Il n’est plus très loin de devenir le vidéaste le plus suivi sur YouTube : MrBeast est une personnalité incontournable du web tel qu’on le connait aujourd’hui. Sur les plateformes vidéo, l’espace est désormais fragmenté entre ceux qui ont « percé », qui se comptent sur les doigts d’une dizaine de mains, et les autres, qui récoltent les miettes.

Pourquoi MrBeast est-il si connu ?

MrBeast fait partie de ceux qui ont compris le fonctionnement des algorithmes, mais aussi percé une partie des mystères de la rétention de l’attention en ligne. C’est bien simple ; ses vidéos engrangent en moyenne entre 100 et 200 millions de vues, soit l’équivalent de la population du Brésil.

« Échoué En Mer Pendant 7 Jours », une des vidéos récentes de Mr Beast, publiée en aout 2023. // Source : YouTube/MrBeast

Sa vidéo la plus populaire a marqué un tournant dans sa ligne éditoriale. En 2022, il décide de recréer le concept du jeu Squid Game, du nom de la série événement qui a cartonné sur Netflix. Au lieu de tuer les 456 participants jusqu’à l’avant-dernier (fort aimable de sa part), il promet d’offrir 456 000 dollars au grand gagnant. C’est le début d’une course aux superproductions toujours plus grandiloquentes, avec des vidéos de plus en plus impressionnantes, produites avec d’énormes moyens, dont personne d’autre ne pourrait disposer.

D’où vient le pseudo MrBeast, alors ?

Jimmy Donaldson est son vrai nom, mais c’est bien évidemment son surnom en ligne, MrBeast, qui est associé à la célébrité. Sa chaîne YouTube s’appelait d’ailleurs à l’origine « MrBeast6000 ». Ce pseudo, qui veut littéralement dire « Monsieur La Bête », a une origine qui doit beaucoup plus au hasard que ce que l’on pourrait penser.

C’est dans le documentaire intitulé The Origin and Rise of MrBeast de Curiosity Stream, diffusé en 2022, qu’il a lâché le morceau : « Quand vous créez un compte sur XBox, cela vous donne automatiquement un nom de joueur, au pif. Et je me suis dit tiens, MrBeast, ça sonne bien ! »

Pas de grande signification ou d’hommage à un proche, donc : MrBeast s’appelle MrBeast grâce à un algorithme, et un peu de hasard. Ses amis, eux, continuent de l’appeler simplement Jimmy.

