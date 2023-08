Pokémon Company a diffusé une nouvelle bande-annonce pour le jeu vidéo Le retour de Détective Pikachu. Et la célèbre mascotte a une voix tellement grave que cela prend totalement de cours.

Dans l’inconscient collectif, Pikachu est une petite souris jaune, toute mignonne avec ses grosses joues rouges et ses grands yeux malicieux. Si ses attaques éclairs peuvent être effrayantes, ce Pokémon reste attendrissant avec les « Pika-Pika » qui sortent de sa bouche. Toutefois, ce mythe risque de s’ébranler au visionnage de la dernière bande-annonce du jeu Le retour de Détective Pikachu, diffusée à l’occasion du Pokémon Presents du 8 août.

Dès l’introduction, Pikachu nous accueille avec un : « Moi c’est Pikachu. Et, sans me vanter, je suis… un grand détective ! » Jusque-là, tout va bien : on peut intégrer le fait que la créature puisse devenir un enquêteur hors pair doté de la parole (c’est déjà sa deuxième aventure du genre). En revanche, on adhère beaucoup moins au timbre choisi par les développeurs. Fallait-il vraiment coller une voix aussi grave à Pikachu ? En l’état, elle tranche avec l’image qu’on se fait du héros.

Le retour de Détective Pikachu // Source : Capture d’écran

Détective Pikachu a une voix beaucoup trop grave pour être crédible

« Sa grosse voix, je suis fan », ai-je quand même entendu au sein de la rédaction de Numerama. Il n’empêche, comment peut-on passer d’un craquant et inoffensif « Pika-Pika » à un timbre que ne renierait pas Sylverster Stallone ? De toute évidence, Pikachu ne passe pas sa vie à enchaîner les cigarettes et à boire du whisky chaque matin, deux vices susceptibles d’agir sur les cordes vocales (un mythe brisé à la fois, s’il vous plaît). Tout juste lui découvre-t-on une passion pour le café dans Le retour de Détective Pikachu (sans doute une référence à la série culte Twin Peaks). Mais il faut en boire des litres et des litres pour muer autant.

Vous allez peut-être penser qu’on est choqué d’un rien. Mais il faut quand même rappeler que, dans le film Détective Pikachu, c’est Ryan Reynolds qui prête sa voix au plus célèbre des Pokémon. Et l’acteur, qui incarne notamment Deadpool, n’est pas connu pour avoir une grosse voix. Au contraire : c’est plutôt une forme de sympathie chaleureuse qui se dégage quand Ryan Reynolds parle. Le Détective Pikachu du jeu, lui, peut faire peur.

En prime, l’enfant qui sommeille tous en nous se souvient de la toute première fois où Pikachu a prononcé autre chose que « Pika-Pika ». C’était dans un film d’animation, et la voix était toute mignonne, en totale adéquation avec l’image qu’on se fait du personnage. Jugez plutôt :

Ce n’est pas la première fois que l’héritage de Pikachu est sérieusement égratigné : sur le TikTok officiel, on a déjà entendu le Pokémon se fendre de propos injurieux. Tout part à vau-l’eau, comme dirait l’autre.

