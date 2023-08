Un fan de Resident Evil 4 s’est amusé à développer un demake pour le transformer en jeu en 2D. Le résultat est étonnant.

Capcom a démarré l’année 2023 avec un remake particulièrement attendu par ses fans : celui de Resident Evil 4, l’un sinon le meilleur opus de la saga culte. Numerama a attribué la note de 9 sur 10 à cette nouvelle version, qui s’appuie sur une partie visuelle d’orfèvre, un sens du grand spectacle et une fidélité aveugle à l’opus original. Vous n’êtes pas forcément fan de la modernité à tout prix ? Jetez un œil à ce demake de Resident Evil 4, signé DooMero.

Si le but d’un remake est de tout « refaire », normalement en mieux, c’est l’inverse pour un demake. C’est un projet qui consiste à « défaire » pour par exemple proposer une vision plus old-school d’une œuvre. DooMero s’est donc amusé à imaginer une déclinaison en 2D de Resident Evil 4, alors que ce jeu d’horreur et d’action a toujours été en 3D (il est d’abord paru sur GameCube). Le résultat est étonnant, mais se veut a priori le plus respectueux possible. Ça change de la déclinaison au format Lego.

C’est Resident Evil 4, mais en 2D

Le remake de RE4 est un succès Le remake de Resident Evil 4 a franchi la barre des 5 millions d’unités vendues, a annoncé Capcom en juillet.

Le 25 juillet, DooMero a publié une longue vidéo de gameplay de ce qu’il appelle « Resident Evil 4 2D Edition ». Elle correspond au début du jeu, de l’arrivée du héros Leon S. Kennedy (chargé de retrouver la fille du président des États-Unis) en Europe à la séquence du village (l’une des plus iconiques et difficiles du jeu). À en juger par les images, DooMero s’est attaché à respecter le plus possible le gameplay et l’univers de Resident Evil 4. On avance prudemment, on tue des villageois agressifs, on ramasse de l’argent…

Resident Evil 4 2D Edition // Source : Capture d’écran YouTube

L’habillage 2D implique des décors moins travaillés (exemple : zéro étage dans la première maison), mais l’essence reste la même. On retrouve même les indispensables machines à écrire, marque de fabrique de la licence, pour sauvegarder sa partie, ou encore les cinématiques d’époque. Nul ne sait, en revanche, quand on pourra y jouer — et si on pourra y jouer. Une démo pourrait bientôt être disponible, selon l’auteur.

DooMero a fait appel au logiciel GZDoom, un moteur tiré du jeu vidéo culte Doom et qui permet notamment aux plus passionnés de rendre hommage à l’un des pères des jeux de tir (la patte graphique demeure légendaire). D’ailleurs, DooMero fait d’une pierre deux coups avec « Resident Evil 4 2D Edition » : il fait à la fois honneur au jeu de Capcom et à celui d’id Software.

