Carlos Ghosn, série télé et Apple dans la même phrase… Non, ce n’est pas un article parodique. Wanted: The Escape of Carlos Ghosn sera diffusée à partir du 25 août.

Le jour de l’évasion de Carlos Ghosn en 2019, les réseaux sociaux se sont amusés à imaginer la future série Netflix qui serait produite sur l’ancien patron de Renault. Il faut dire que sa fuite du Japon, caché dans une valise après plusieurs mois de prison, avait tout du scénario idéal. Mais nul ne savait vraiment si la télévision diffuserait un jour son évasion spectaculaire, qui lui vaut encore des poursuites.

Le 25 août 2023, Apple TV+ publiera les quatre épisodes de son documentaire événement Wanted: The Escape of Carlos Ghosn (elle sera aussi accessible sur Canal+). On y suivra l’évasion du chef d’entreprise, présenté comme « le patron parfait, ou le crime parfait ? »

Un succès garanti pour Apple

La publication de la bande-annonce a de quoi faire sourire, puisque personne ne s’attendait à découvrir l’histoire de Carlos Ghosn sur Apple TV+, mais il s’agit probablement d’un gros coup pour le service de streaming du Californien. En France en tout cas, et sans doute ailleurs, le feuilleton Carlos Ghosn a passionné. La probabilité que le documentaire fasse de même est grande, au vu de l’intérêt des Français pour les reportages retraçant des faits divers. Seule inconnue : en apprendra-t-on plus chez Apple que chez Netflix, qui a diffusé fin 2022 un documentaire d’1h35 appelé L’Évadé : L’Étrange Affaire Carlos Ghosn, un nom très similaire à celui de la docu-série d’Apple ? Pour sa défense, la série d’Apple TV+ est plus longue et compte aussi raconter sa vie avant son arrestation.

Dans son communiqué de presse, Apple TV+ dit être le premier à avoir pu discuter avec Carlos Ghosn des détails de sa fuite. Les réalisateurs du documentaire se sont aussi entretenus avec Mike Taylor, qui a préparé l’évasion.

L’affiche officielle de la série documentaire. // Source : Apple TV+

Fallait-il réaliser un nouveau documentaire sur Carlos Ghosn, ou adapter son histoire en fiction comme beaucoup le réclament ? Apple a choisi la première option, mais s’il ne fait aucun doute qu’une adaptation arrivera un jour.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !