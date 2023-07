Vous avez un compte Ubisoft inactif depuis longtemps ? Attention, veillez à vous y connecter dans les jours à venir sous peine de perdre tous vos achats.

Vous avez un compte Ubisoft auquel vous ne vous êtes pas connecté depuis longtemps ? Faites attention, il pourrait disparaître — et tous les jeux achetés avec. Dans un tweet publié le 19 juillet, le compte Twitter AntiDRM a partagé la capture d’un mail stipulant : « Nous avons temporairement suspendu votre compte Ubisoft inactif et nous le fermerons dans 30 dans en accord avec nos conditions d’utilisation. » Le message précise qu’il est possible d’éviter la suppression du compte en cliquant sur un lien.

D’aucuns auraient pu penser à un mail de phishing, comme il en pullule un peu trop souvent dans nos boîtes personnelles. Mais il s’agit bien d’une procédure appliquée par Ubisoft. Sur le réseau social en pleine mutation pour devenir X.com, l’éditeur français à confirmé : « Nous tenons à indiquer que vous pouvez éviter la fermeture du compte en vous connectant dans les 30 jours (après réception du mail) et en sélectionnant le lien ‘Annuler la clôture du compte’. Nous ne voulons pas que vous perdiez accès à vos jeux ou à votre compte, si vous rencontrez des difficultés pour vous identifier, contactez le SAV. »

Source : Numerama

Ubisoft ferme les comptes inactifs, mais prévient

« Rassurez-vous, Ubisoft ne clôture pas automatiquement les comptes inactifs », peut-on lire sur cette page officielle dédiée. Où la multinationale précise que, « dans de rares cas », il peut procéder à la suppression de comptes jugés « inactifs » depuis trop longtemps. Ubisoft justifie cette pratique en citant l’application de la législation, notamment le RGPD (Règlement général sur la protection des données). Il tient aussi à rappeler qu’il faut s’assurer que le compte restera inutilisé ad vitam æternam.

La page en question ne communique pas précisément sur ce qui pousse Ubisoft à identifier un compte comme inactif. C’est forcément une question de durée. Dans cet article de PC World publié en décembre 2021, on peut lire qu’Ubisoft n’aurait jamais supprimé un compte resté inactif pendant moins de quatre ans. Il y a donc des raisons de penser qu’on est quand même suffisamment protégé.

Si jamais vous pensez être dans le viseur d’Ubisoft (vous avez peut-être créé un compte il y a longtemps pour jouer à un seul jeu), vous savez ce qu’il vous reste à faire. N’hésitez pas à faire un petit tour dans vos courriers indésirables, susceptibles d’accueillir le message d’alerte. Attention, la clôture d’un compte semble irrévocable, Ubisoft ne pouvant pas assurer être capable de retrouver l’ensemble des données.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.