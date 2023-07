Presque tout le monde a entendu parler de la sortie au cinéma du film de Greta Gerwig sur la poupée Mattel, grâce au travail de l’équipe marketing. Tour d’horizon de leurs idées les plus improbables pour promouvoir Barbie.

Depuis quelques semaines, le monde entier semble être devenu rose. Rose comme la couleur fétiche de Barbie, incarnée au cinéma par Margot Robbie, dans le nouveau long métrage très réussi de Greta Gerwig, sorti le 19 juillet en France et le 21 aux États-Unis. Un film qui a d’ailleurs tout l’air d’un nouveau Matrix féministe. L’équipe marketing du film a réussi son pari : nous donner l’impression de vivre à Barbieland, entourés de toutes les autres Barbie et Ken. Ils ont mobilisé leurs moyens les plus ingénieux pour ne pas nous faire oublier la sortie de la comédie de l’été.

Ces dernières semaines, tout le monde avait en tête la célèbre poupée Barbie. // Source : Warner Bros Pictures sur Youtube.

La maison de « rêve » de Barbie sur Airbnb

Au mois de juin, un photojournaliste américain a repéré cette villa tout de rose flashy sur les hauteurs de Malibu, célèbre ville balnéaire à 1h de Los Angeles. La couleur de la maison n’étant pas sans rappeler Barbie et son univers, John Schreiber s’est interrogé : « Un coup de pub ? De grands fans de Barbie ? Lieu de tournage du film ? ». Airbnb, la plateforme de location, a confirmé dans un tweet le même jour qu’il s’agissait bien d’une maison à l’effigie de Barbie et Ken et qu’elle pourrait être louée à partir du 17 juillet. Vu la taille et la couleur, difficile de passer à côté.

Spotted this thing from 10 miles away flying over #Malibu today. Is that a…. real life #Barbie Malibu House?? Seems to be. Pink everything… a water slide… floating "KEN" letters. Publicity stunt? Huge Barbie fans? Filming location #BarbieMovie ? Who knows. @kcalnews pic.twitter.com/6x9gEcFoVf — John Schreiber (@johnschreiber) June 26, 2023

Une voiture Maserati à l’effigie de Barbie

Vous n’avez pas les moyens de louer la villa de rêve de Barbie à Malibu ? Pas sûr non plus que vous ayez le budget pour acheter le SUV de la marque italienne Maserati, au design typique de Barbieland. Le constructeur a annoncé sa collaboration avec Mattel fin 2022 pour créer seulement deux éditions limitées de la Maserati Grecale. « L’extérieur du SUV, orné du logo Barbie, est recouvert d’une finition irisée qui révèle un incroyable effet arc-en-ciel par une belle journée ensoleillée. » écrit Maserati. Pas de doute, la conductrice du bolide sera forcément une Barbie, une vraie.

Barbie à la Pride de West Hollywood

Il n’y a pas que sur des produits et dans des magasins que l’on peut retrouver Barbie. Alors que Mattel a sorti sa première poupée transgenre à l’effigie de l’actrice Laverne Cox au printemps 2022, la marque veut montrer qu’elle lutte contre les discriminations et pour les droits LGBTQ. Alors début juin, à la Pride de West Hollywood, c’est un char Barbie tout en rose qui a défilé, avec à ses côtés des danseuses et danseurs perchés sur des rollers jaune fluo, comme Ryan Gosling et Margot Robbie dans le film. Les acteurs du long-métrage Scott Evans et Alexandra Shipp étaient présents.

Votre chien s’habille comme Barbie

Si vous avez déjà vu le film, vous vous êtes peut-être rendus au cinéma habillé tout de rose, avec des accessoires flashy. Mais ne soyez pas égoïstes, laissez votre chien faire de même ! En tout cas, Mattel et la marque d’accessoires pour chiens Canada Pooch y ont pensé en collaborant pour une collection limitée. Reste à savoir si votre animal à quatre pattes est vraiment un fan de Barbie…

La campagne de marketing Barbie cible même nos animaux préférés. // Source : Canada Pooch.

Une expérience interactive à Barbieland

Quel fan de Barbie n’a jamais rêvé d’utiliser son van tout rose ou de monter à bord de sa fusée intergalactique ? C’est possible en prenant un ticket pour le « World of Barbie » qui, après être passé à Toronto, s’arrête à Los Angeles. Pour 40 dollars tout de même, vous pourrez embrasser les nombreuses carrières qu’a effectuées Barbie depuis les années 60.

Une immersion dans le monde de Barbie, ici sa fusée. // Source : World of Barbie by Mattel.

Un frapuccino rose néon chez Starbucks

Si vous êtes gourmand et voulez goûter à l’expérience Barbie, rien de tel qu’une boisson rose néon, c’est ce que s’est dit Starbucks en lançant cette nouvelle boisson. Impossible de vous donner la composition, la recette est secrète. Si la boisson n’est pour le moment disponible qu’au Canada, elle témoigne d’une campagne publicitaire massive à laquelle ont collaboré les plus grandes marques.

Une collection Barbie en partenariat avec Zara

L’une des plus célèbres marques de fast-fashion en France a, elle aussi, rejoint l’aventure Barbie. À l’occasion de la sortie du film de Greta Gerwig, Zara a développé une collection de vêtements et deux espaces pop-in dans les magasins Zara à New York et Paris, sur les Champs-Élysées. Un très bon outil marketing puisque des acheteuses et acheteurs postent déjà des hauls sur TikTok en essayant les pièces de la collection en question.

